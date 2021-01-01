ترتيب الخصوم المحتملين لريال مدريد في ربع النهائي من حيث الصعوبة

وكالات / سما /

مما لا شك فيه أن مشوار ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا هو الحدث الأكثر ترقباً لدى المتتبعين ووسائل الإعلام، فبعد تخطي أتالانتا والوصول إلى ربع النهائي، الجميع ينتظر الخصم القادم وما سيقدمه فريق زين الدين زيدان، الذي يوجد جدل حول أحقيته بالألقاب الثلاثة المتتالية التي أحرزها في السنوات الماضية.

ريال مدريد دائماً ما يخلق نقاشاً بين عشاق الساحرة المستديرة، سواء ذهب بعيداً في البطولة أو ودعها مبكراً، ولذلك سوف نرى الأضواء مسلطة عليه بشكل أكبر من باقي الفرق، لاسيما وأن هناك انقسام بين عشاق كرة القدم حول قدرات زين الدين زيدان التدريبية، ومدى قدرته على صناعة إنجاز جديد ومقارعة الفرق القوية هذا الموسم.

ونحن هنا لسنا في صدد الوقوف في صف أحد الأطراف، أو تحليل أفكار زيدان التكتيكية، وإنما سوف نستعرض لكم في هذا التقرير ترتيب خصوم ريال مدريد المحتملين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا من حيث درجة الصعوبة تنازلياً، من الأصعب إلى الأسهل:-

مانشستر سيتي (درجة الصعوبة 10 من 10)

ربما يرى الكثيرون أن بايرن ميونخ هو الخصم الأصعب على الجميع وليس مانشستر سيتي، وهذا صحيح، لكه لا ينطبق على ريال مدريد، لأن أصعب خصم يمكن أن يواجه الريال وزيدان هو السيتي بقيادة بيب جوارديولا.

ريال مدريد عموماً أصبح يعاني ضد الفرق التي تحرمه من الكرة، المسألة لا تتعلق بأن الفريق أصبح يفضل الاستحواذ أكثر من السابق، وإنما لأن معظم اللاعبين متقدمين بالسن ولم يعودوا قادرين على اللحاق وراء الكرة طوال التسعين دقيقة، ولهذا السبب تحديداً مانشستر سيتي خصم لا يتمناه الريال.

نقطة قوة ريال مدريد في الأشهر الأخيرة هي قدراته المهولة في خط الوسط، لكن هذه الميزة سوف تتقلص كثيراً ضد مانشستر سيتي الذي سيحيد توني كروس ولوكا مودريتش، ويجعلهما غير قادران على ضبط الإيقاع والتحكم بالنسق بالطريقة المعتادين عليها، ولنا بمواجهة الفريقين الموسم الماضي خير مثال، علماً أن تلك كانت أسوأ نسخة للسيتي في عهد بيب جوارديولا، وبكل تأكيد هم أقوى بمراحل هذا الموسم، وتخلصوا من جميع العيوب التي كانوا يعانون منها، وهذا ما يجعل مواجهتهم خطيرة جداً على مشوار الريال في البطولة.

بايرن ميونخ (درجة الصعوبة 8 من 10)

يمكننا النقاش مطولاً حول قوة بايرن ميونخ وأنه أصعب منافس في البطولة والمرشح الأول للقب، لكن هناك نقطتين مهمتين بخصوص مواجهاتهم مع ريال مدريد، النقطة الأولى والأهم أن الفريق الملكي لديه أفضلية نفسيه على الفريق البافاري، حيث تفوق عليه 3 مرات في السنوات الأخيرة، مع بيب جوارديولا، وكارلو أنشيلوتي ويوب هاينكس، وبالتالي لا يوجد شيء يجعلنا نستبعد فوز الريال مجدداً في عهد هانز فليك، حتى وإن كان هناك فارق واضح بالمستوى بينهما لمصلحة البايرن.

النقطة الثانية تتمثل في أن ريال زيدان يجيد اللعب ضد الفرق التي تلعب بأسلوب بايرن ميونخ، وهو الاندفاع الهجومي إلى أقصى حد، فهذه المباريات هي المفضلة لزيزو حتى وإن كان يعاني كثيراً قبل تحقيق الانتصار.

بالطبع، هذا لا يعني أن ريال مدريد سيكون في نزهة إن واجه البايرن، ولن يكون حتى المرشح الأكبر للفوز، لكن حظوظه ضد الفريق البافاري ستكون أكبر قليلاً من فرصه ضد مانشستر سيتي.

باريس سان جيرمان (7 من 10)

بالطبع يستحق باريس أن يكون الخصم الثالث الأصعب على ريال مدريد لما يملكه من جودة كبيرة تفوق جودة لاعبي ريال مديد، بالأخص في الخط الهجومي ومع عودة نيمار وآنخيل دي ماريا، لاسيما وأنه أخرج برشلونة من البطولة وبفوز ساحق في مباراة الذهاب.

لكن يجب أن نراعي أيضاً أن باريس مع بوتشيتينو مستواه متذبذب كثيراً، وهناك مشاكل واضحة لدى الفريق على الصعيدين الهجومي والدفاعي، الأمر لا يقتصر على مباراة العودة ضد برشلونة فقط، بل يمتد أيضاً إلى مستوى الفريق حتى في الدوري الفرنسي الذي تعثر به كثيراً، وبالطبع هناك انخفاض في أداء الفريق منذ إقالة توماس توخيل وتعيين بوتشيتينو الذي ما زال عاجزاً عن إيصال أفكاره للاعبين بشكل سليم.

ليفربول (7 من 10)

لا يمكننا القياس على مستوى ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم والهزائم العديدة التي تلقاها، لأننا شاهدنا نسخة مختلفة تماماً في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي هو خصم صعب جداً على ريال مدريد وبنفس درجة صعوبة باريس.

ليفربول لم يعد يملك أي حافزاً في الدوري بعد أن خرج من سباق المنافسة، تشعر أن اللاعبين مهزوزين ولا يريدون القتال حتى لخطف مركز مؤهل لدوري الأبطال، لكن يورجن كلوب بارع جداً في الفصل بين البطولات، ومن المؤكد أنه سيقدم شكل آخر للفريق في ربع نهائي دوري الأبطال كما فعل ضد لايبزيج، خصوصاً أن لديه جميع الأسلحة في مختلف الخطوط..

تشيلسي (6 من 10)

من الواضح للجميع أن تشيلسي تطور كثيراً مع توماس توخيل، وما فعله ضد أتلتيكو مدريد يؤكد ذلك، وسوف يسبب مشاكل عديدة لريال مدريد في حال مواجهته، لكنه يبقى أقل صعوبة من الفرق السابق ذكرها، لأنه يفتقد للخبرة في البطولة، ولديه بعض الثغرات في تشكيلته التي يمكن أن تستغلها كتيبة زين الدين زيدان.

بوروسيا دورتموند (5 من 10)

بوروسيا دورتوند فريق حيوي وطموح للغاية، يملك أسلحة هجومية فتاكة تجعله قادراً على هز شباك أي منافس مهما كان قوياً وفي أكثر من مناسبة، لكن تشكيلته بالطبع ينقصها الكثير، بالإضافة إلى أن الفريق يفتقر للتعامل مع الضغط في العملية الدفاعية، ودائماً ما نراه يتلقى أهدافاً غريبة، ومما لا شك فيه أن ريال مدريد يتمنى مواجهته أكثر من أي فريق آخر باستثناء بورتو.

بورتو (3 من 10)

لا يجب أن ننخدع بتفوقه على يوفنتوس في ثمن النهائي، فهناك عوامل كثيرة منحته هذا التأهل منها الحظ الذي جعل بيتانكور يرتكب خطأ فادح في الدقيقة الاولى من مباراة الذهاب جعل فريقه يتأخر بالنتيجة مبكراً، عدا عن كمية الفرص الكبيرة التي أهدرها يوفنتوس في لقاء العودة والتي كانت كفيلة بأن تجعله يتأهل بسهولة لو تم تسجيل إحداها، أما النقطة الثالثة والأهم تتمثل في أن الفريق البيانكونيري ضعيف جداً هذا الموسم مع المدرب أندريا بيرلو.

بورتو فريق يضحي بدنياً، ولديه بعض اللاعبين الجيدين، لكنه بعيد عن مستوى الفرق المنافسة في ربع النهائي، وهو بالطبع أسهل خصم يمكن أن يواجه ريال مدريد من جميع النواحي، وما يجعله خطيراً بعض الشيء أن الفريق الملكي نفسه ربما يتراخى قليلاً إن أسفرت القرعة عن مواجهته.