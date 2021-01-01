  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة : سنُباشر تأمين مقر لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة

الخميس 18 مارس 2021 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة : سنُباشر تأمين مقر لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة



غزة / سما /

أعلن مدير عام الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة اللواء محمود صلاح، اليوم الخميس، أن الشرطة ستُباشر بتأمين مقر لجنة الانتخابات المركزية في القطاع.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده اللواء صلاح، صباح اليوم، لمجلس قيادة الشرطة في مقرها بمدينة عرفات للشرطة بغزة.

وقال اللواء "صلاح" إن لجنة الانتخابات المركزية بغزة خاطبت قيادة الشرطة بطلب تأمين مقر اللجنة في غزة، مؤكداً أن الشرطة ستقوم بواجبها ومسؤولياتها في هذا الإطار".

وأضاف أنه تم توجيه التعليمات لتأمين المقار وجميع الأماكن المتعلقة بالعملية الانتخابية، و"سنشرع خلال الأيام القادمة باستكمال الدور المطلوب من جهاز الشرطة لتأمين وإنجاح هذا العرس الوطني الديمقراطي".

وتابع: "جميعنا يتطلع إلى ممارسة شعبنا حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه، وخلال الأسابيع القادمة سنعمل على تأمين العملية الانتخابية بما يليق بشعبنا وتضحياته".

وذكر اللواء أبو صلاح أنه تم توجيه كافة الإدارات المختصة بالشرطة للقيام بواجباتها بهذا الصدد.

#الشرطة #غزة #الانتخابات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

فيديو:دحلان يتحدث عن الانتخابات وعلاقاته الدولية والاقليمية: أبو مازن لن يكون المرشح الوحيد للرئاسة

الرجوب يتحدث عن القائمة المشتركة: لن تنجح الانتخابات دون اتفاق فتحاوي حمساوي!

طالع: البيان الختامي للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة

حركة حماس تكشف تفاصيل جديدة عن مشاركتها في الانتخابات: هذا خيارنا المفضل!

بن زايد غاضب.. الإمارات توقف استعداداتها لاستضافة قمة بمشاركة إسرائيل وإدارة بايدن

الاعلامي الحكومي يوضح حقيقة الانباء المتداولة بشأن صرف دفعة من مستحقات الموظفين

سبب وفاة ريم غزالي نجمة ستار أكاديمي زوجة نبيل بن ناصر - السيرة الذاتية

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 18 وفاة و2311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2112 حالة تعافٍ

الصحة بغزة تحذر المواطنين وتدعوهم لعدم الخروج من المنازل الا للضرورة

الأردن "خرب" زيارة نتنياهو للإمارات بسبب تهميشه له

«حماس» تُجدّد موقفها للمصريين : لا تبادُل إلّا بشروطنا

بن زايد غاضب.. الإمارات توقف استعداداتها لاستضافة قمة بمشاركة إسرائيل وإدارة بايدن

اعلان سما رسائل