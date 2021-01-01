ليفاندوفسكي يثبت أنه الأفضل في دوري أبطال أوروبا..

وكالات / سما /

واصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ تألقه الملفت في الموسم الحالي، وذلك بعد تسجيله هدف فريقه الأول في شباك لاتسيو الإيطالي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن، على ملعب يانز أرينا، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويكفي بايرن ميونخ الهزيمة بفارق هدفين لكي يتأهل إلى ربع النهائي، وهذا بسبب فوزه ذهاباً بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ورغم ذلك، نجح الفريق بالخروج منتصراً في الشوط الأول من مباراة الإياب بهدف نظيف.

وأحرز ليفاندوفسكي هدف بايرن ميونخ الأول من علامة الجزاء بحلول الدقيقة 33، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في بطولة دوري الأبطال خلال الموسم الحالي، وهو الهدف رقم 39 في مختلف البطولات.

ونشرت شبكة أوبتا العالمية إحصائية مرعبة لليفاندوفسكي توضح مدى تألقه في بطولة دوري الأبطال هذا الموسم، وتفوقه بشكل ساحق على باقي المهاجمين المشاركين في المسابقة.

وبحسب الإحصائية، ساهم ليفاندفسكي في تسجيل 25 هدفاً في دوري الأبطال منذ بداية الموسم الماضي، حيث أحرز 20 هدفاً، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وهذا بالطبع رقم لم يصل إليه أي لاعب آخر.