رد فعل ميسي لحظة مقابلة رئيس برشلونة الجديد (فيديو)

وكالات / سما /

تسلم خوان لابورتا رئاسة نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي، أمس الأربعاء، في حفل تنصيب أقيم بملعب كامب نو معقل النادي الكتالوني وشهد حضور قادة فرق كرة القدم للرجال والسيدات بالإضافة إلى فرق كرة السلة واليد.

ومن ضمن الحضور كان قائد فريق كرة القدم للرجال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والقائد الثالث جيرارد بيكيه والرابع سيرجي روبيرتو، فيما تغيب القائد الثاني سيرجيو بوسكيتس لأسباب شخصية.

وقبل انطلاق الحفل، رصدت كاميرات النادي الكتالوني لحظة لقاء ميسي مع لابورتا، إذ شهدت عناق حار بين الثنائي، فيما تحدث الثنائي لبعض ثوان عقب ذلك.

وأثار المشهد، الذي نشره الحساب الرسمي لنادي برشلونة على “تويتر” حالة من التفاؤل لدى مشجعي البلوجرانا، حسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، والتي تنتظر تجديد عقد قائد الفريق الذي ينتهي بختام الموسم الجاري.

وكان لابورتا قد أكد خلال كلمته في الحفل على نيته بذل كل جهده لإقناع ليونيل ميسي بالاستمرار في صفوف برشلونة الموسم القادم، مؤكدًا أنه أفضل لاعب في العالم.