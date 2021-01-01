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فيديو.. بايرن ميونخ يضرب لاتسيو من جديد ويبلغ ربع النهائي

الخميس 18 مارس 2021 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. بايرن ميونخ يضرب لاتسيو من جديد ويبلغ ربع النهائي



وكالات / سما /

ضرب بايرن ميونخ الألماني ضيفه الإيطالي، لاتسيو، من جديد، وكرر فوزه عليه، ليتأهل إلى دور الثمانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

مباراة الذهاب في دور الستة عشر عرفت فوز البايرن برباعية لهدف، في ملعب الأولمبيكو، ليدخل الفريق البافاري مباراة العودة في أليانز أرينا، مساء الأربعاء، براحة كبيرة.

وعكر البايرن بياض النتيجة بهدف لمهاجمه الهداف، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، عند الدقيقة 33، من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول على وقع هذا الهدف.

طوفان البايرن الهجومي استمر في الفترة الثانية، ليتمكن إيريك ماكسيم تشوبو موتينج من تدوين الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة 73.

بدوره سجل ماركو بارولو هدفاً شرفياً لفريق العاصمة الإيطالية عند حدود الدقيقة 82، ولم تعرف الدقائق المتبقية من اللقاء أي جديد على لوح النتيجة ليفوز العملاق البافاري بهدفين لهدف.

وبذلك يلتحق حامل لقب دوري الأبطال بركب المتأهلين إلى الدور ربع النهائي رفقة تشيلسي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي، بورتو البرتغالي، باريس سان جيرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني وليفربول الإنجليزي.

#بايرن ميونخ #لاتسيو #دوري أبطال أوروبا

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