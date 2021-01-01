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هيئة الأسرى: الاحتلال يستأصل الخصية اليمنى للأسير القاصر محمد فلنة

الخميس 18 مارس 2021 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أجرت عملية إستئصال للخصية اليمنى للفتى القاصر الاسير أحمد فلنة (17 عاما) من بلدة صفا قضاء رام الله.

وأوضحت الهيئة، ان الأسير فلنة يعاني من ظرف صحي صعب بسبب إصابته بخمس رصاصات خلال اعتقاله قبل نحو شهر، أدت الى أضرار كبيرة في المثانة إضافة الى إصابته بكلتا القدمين.

وبينت، أن جنود الاحتلال وعقب اطلاق النار اعتدوا عليه عقب سقوطه أرضا، ومن ثم مزقوا ملابسه وزجوه داخل الجيب العسكري، وبعدها بنصف ساعة وصلت سيارة إسعاف، وجرى نقله لمستشفى "هداسا عين كارم"، حيث بقي مقيد اليدين والقدمين بالسرير، وبعد 4 أيام تم نقله إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل "مجدو".

ولفتت الهيئة، أن فلنه يعاني من أوجاع حادة في رجلية خاصة اليمنى وأسفل البطن، ويمشي بصعوبه بالغة.

#هيئة الأسرى #الاحتلال

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