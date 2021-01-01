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تفاصيل مقتل رائفة الرز الفنانة السورية في هولندا

الخميس 18 مارس 2021 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل مقتل رائفة الرز الفنانة السورية في هولندا



دمشق / سما

أعلنت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس، مقتل رائفة الرز الممثلة والفنانة التشيكلية السورية في هولندا؛ وذلك جراء تعرضها لطعنات حادة فارقت الحياة على إثرها.

وأفادت تقارير إخبارية بأنه لم تتوفر كثير من التفاصيل بشأن جريمة مقتل الفنانة السورية داخل شقتها، علما بأن الشرطة الهولندية تجري حاليا تحقيقات في الجريمة.

ونعى عدد من نجوم الفن في سوريا الفنانة الراحلة، ومن بينهم أمل عرفة، التي كانت زميلة رائفة في الدراسة قبل عقود.

وكتبت عرفة على حسابها الرسمي في "إنستغرام": "يا وجع قلبي. رحتي لآخر الدنيا مشان أمان إبنك.. السنة الماضية اجيت ع هولندا وشفتك وشفت بيتك ومرسمك ما كنت عرفانة اننا عم نتودع.. بيتك الدافي صار مسرح جريمة!!!! الله ياخدلك حقك من اللي قتلك.. كان بقيان شهرين لتجي لعندي عالشام (...)".

وكتبت الفنانة يارا صبري على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام": "رائفة الرز ممثلة المسرح الجميلة، التي عاشت في الظل وظلمت حتى في فرصها القليلة في التلفزيون رائفة الطيبة اللطيفة، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق... ودعتنا اليوم من هولندا مقتولة في بيتها في ظروف غامضة حتى الآن".

ورائفة الرز ممثلة مسرح في سوريا، عرفت فنيا باسم "رائفة أحمد". وكانت رائفة الرز قد وصلت إلى الأراضي الهولندية، قبل أعوام، إذ قدمت طلب لجوء، وطلبت لاحقا الحصول على الجنسية الهولندية.

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