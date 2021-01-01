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عمرو دياب يعلن إصابته بفيروس كورونا

الخميس 18 مارس 2021 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عمرو دياب يعلن إصابته بفيروس كورونا



القاهرة / وكالات /

كشف الفنان المصري عمرو دياب أنه أصيب منذ فترة بفيروس كورونا، وجاء ذلك في الحفل الغنائي الذي نظمه لصالح افتتاح إحدى شركات العقارات.

وقال الفنان عمرو دياب إنه أصيب منذ فترة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تعافى من الفيروس قبل تصويره أغنية "أهي أهي".

وأضاف عمرو دياب أن إصابته بفيروس كورونا منعته من تصوير "ديو" غنائي، كان سيجمعه بالمطربة اليونانية إيرينا.

وبسبب إصابته بفيروس كورونا، لم يتمكن من السفر لتصوير الفيديو كليب.

وأكد مصدر مقرب من الفنان الكبير إنه أصيب وتعافى منه وصحته جيدة وأثناء فترة إصابته كان يعزل نفسه حتى أصبحت المسحة سلبية.

يذكر أن الفنان عمرو دياب، سقط فجر السبت الماضي، على المسرح أثناء حفله الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور عدد من الجمهور ومحبيه.

#عمرو دياب #فيروس كورونا

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