  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لجنة الانتخابات المركزية تعلن آلية قبول طلبات الترشح

الخميس 18 مارس 2021 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات المركزية تعلن آلية قبول طلبات الترشح



رام الله / سما /

قالت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الخميس، إنها ستبدأ اعتبارًا من السبت المقبل في استقبال طلبات الترشح للانتخابات التشريعية 2021، ولمدة 12 يومًا تنتهي مساء يوم الأربعاء (31 آذار).

وأضافت أنها ستتسلم طلبات الترشح في مقرها بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة، من الثامنة صباحًا، وسيتم ترتيب استقبال القوائم حسب الأسبقية من خلال منحها أرقامًا متسلسلة لتحديد أسبقية تقديم الطلب، وفقًا لتاريخ ووقت تقديمه علمًا أن منسق (مفوض) القائمة الانتخابية فقط هو المخوّل بتقديم طلب الترشح.

وأشارت إلى أنه في حال وصول أكثر من منسق (مفوض) قائمة يرغب بتقديم طلبات الترشح في ذات الوقت لمقر اللجنة بالبيرة أو للمكتب الإقليمي في غزة، أو في حال لم يتم معرفة ترتيب وصولهم، تُجرى القرعة فيما بينهم لتحديد الترتيب لكل قائمة، علمًا أن أسماء القوائم ستظهر على ورقة الاقتراع وفق رقمها المتسلل وأسبقيتها في تقديم الطلب.

وأضافت أنه وعند تقديم طلب الترشح، يتم التأكد بشكل أولي من أن طلب القائمة وطلبات المرشحين والمرفقات الأساسية المطلوبة مكتملة، ويمنح منسق (مفوض) القائمة إشعارًا باستلام طلب الترشح ومرفقاته.

وقالت إنه في حال وجود خلل أو نقص في بيانات الطلب أو مرفقاته يتم إعادته لمنسق القائمة لاستكمالها ليتم استلام الطلب مكتمل حسب الأصول ويفقد حقّه في أسبقية التقديم.

وستقوم لجنة الانتخابات خلال خمسة أيام بدراسة الطلب ومرفقاته للتأكد من استيفائه للشروط القانونية، وتصدر قرارها بقبول أو رفض الطلب ويتم تبليغ القائمة رسميًا بالقرار٫ وفي حال وجود خلل في طلب الترشح يستدعي التصويب، تقوم اللجنة بتوجيه كتاب رسمي لـمنسق (مفوض) القائمة وتتيح لها فرصة تصويب أوضاعها خلال المهلة المحددة في الكتاب وذلك ضمن فترة الترشح التي تنتهي مع مساء الأربعاء، علماً أنه وبعد هذه المدة لن يقبل أي تعديل على الطلب.

الأكثر قراءة اليوم

فيديو:دحلان يتحدث عن الانتخابات وعلاقاته الدولية والاقليمية: أبو مازن لن يكون المرشح الوحيد للرئاسة

قذفها البحر .. خروج جثة متحللة غرب ميناء رفح جنوب قطاع غزة (صورة مروعة)

فيديو.. الإعدام شنقا حتى الموت لـ6 متهمين بقضية فتى الزرقاء ... والضحية يُعقب

الرجوب يتحدث عن القائمة المشتركة: لن تنجح الانتخابات دون اتفاق فتحاوي حمساوي!

طالع: البيان الختامي للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة

حركة حماس تكشف تفاصيل جديدة عن مشاركتها في الانتخابات: هذا خيارنا المفضل!

الاعلامي الحكومي يوضح حقيقة الانباء المتداولة بشأن صرف دفعة من مستحقات الموظفين

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تتسلم رسالة من الجنائية الدولية حول جرائم الحرب بغزة

«حماس» تُجدّد موقفها للمصريين : لا تبادُل إلّا بشروطنا

يديعوت: الإمارات أوقفت استعداداتها لاستضافة قمة بمشاركة إسرائيل وإدارة بايدن

عباس

صحيفة تكشف خطة بايدن لإعادة ضبط العلاقات مع الفلسطينيين

حماس تكشف الهدف الرئيسي من اجراء الانتخابات.. خيارنا قائمة وطنية تجمع كل فصائل شعبنا

اعلان سما رسائل