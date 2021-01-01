لجنة الانتخابات المركزية تعلن آلية قبول طلبات الترشح

رام الله / سما /

قالت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الخميس، إنها ستبدأ اعتبارًا من السبت المقبل في استقبال طلبات الترشح للانتخابات التشريعية 2021، ولمدة 12 يومًا تنتهي مساء يوم الأربعاء (31 آذار).

وأضافت أنها ستتسلم طلبات الترشح في مقرها بمدينة البيرة والمقر الإقليمي في مدينة غزة، من الثامنة صباحًا، وسيتم ترتيب استقبال القوائم حسب الأسبقية من خلال منحها أرقامًا متسلسلة لتحديد أسبقية تقديم الطلب، وفقًا لتاريخ ووقت تقديمه علمًا أن منسق (مفوض) القائمة الانتخابية فقط هو المخوّل بتقديم طلب الترشح.

وأشارت إلى أنه في حال وصول أكثر من منسق (مفوض) قائمة يرغب بتقديم طلبات الترشح في ذات الوقت لمقر اللجنة بالبيرة أو للمكتب الإقليمي في غزة، أو في حال لم يتم معرفة ترتيب وصولهم، تُجرى القرعة فيما بينهم لتحديد الترتيب لكل قائمة، علمًا أن أسماء القوائم ستظهر على ورقة الاقتراع وفق رقمها المتسلل وأسبقيتها في تقديم الطلب.

وأضافت أنه وعند تقديم طلب الترشح، يتم التأكد بشكل أولي من أن طلب القائمة وطلبات المرشحين والمرفقات الأساسية المطلوبة مكتملة، ويمنح منسق (مفوض) القائمة إشعارًا باستلام طلب الترشح ومرفقاته.

وقالت إنه في حال وجود خلل أو نقص في بيانات الطلب أو مرفقاته يتم إعادته لمنسق القائمة لاستكمالها ليتم استلام الطلب مكتمل حسب الأصول ويفقد حقّه في أسبقية التقديم.

وستقوم لجنة الانتخابات خلال خمسة أيام بدراسة الطلب ومرفقاته للتأكد من استيفائه للشروط القانونية، وتصدر قرارها بقبول أو رفض الطلب ويتم تبليغ القائمة رسميًا بالقرار٫ وفي حال وجود خلل في طلب الترشح يستدعي التصويب، تقوم اللجنة بتوجيه كتاب رسمي لـمنسق (مفوض) القائمة وتتيح لها فرصة تصويب أوضاعها خلال المهلة المحددة في الكتاب وذلك ضمن فترة الترشح التي تنتهي مع مساء الأربعاء، علماً أنه وبعد هذه المدة لن يقبل أي تعديل على الطلب.