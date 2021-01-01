رام الله / سما /

ابرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس" الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها خبر وصول الدفعة الأولى من اللقاحات لمواجهة "كورونا"، وإعلان الصحة بدء حملة التطعيم الوطنية يوم الأحد المقبل.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يعتمد عائلات المواطنين الثلاثة الذين قضوا بتفجير على مركبهم ببحر خان يونس ضمن اسر الشهداء

- أبو ردينة: ندين الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تدمر حل الدولتين

- وصول الدفعة الأولى من اللقاحات لمواجهة "كورونا"

- البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطينية بالقاهرة

- اشتية: انشاء مدارس جديدة وتوسعة القائمة بـ 60 مليون دولار

- الرجوب: عقد جلسات الحوار الوطني بمصر له دلالات بأننا جادون في انهاء الانقسام

- 29 وفاة و2193 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

- الاحتلال يهدم ويستولي على خيام خمس عائلات شرق نابلس ويجرف اراضي غرب سلفيت

- رئيس البرلمان العربي يثمن جهود جمهورية مصر العربية في رعاية ودعم الحوار الفلسطيني

- اتهام شاب اميركي بالتهديد بقتل بايدن ومسؤولين ديمقراطين كبار

- عمان: الحكم بالإعدام على 6 من مرتكبي جريمة "فتى الزرقاء"

- العثور على جثة متحللة قبالة شاطئ رفح

* "الأيام":

- حوار القاهرة يؤكد تعزيز الشراكة الوطنية وإقرار حلول للمواضيع العالقة حول الانتخابات

- "كورونا": 29 وفاة ورصد 2193 إصابة جديدة والتطعيم يبدأ الأحد مع تسلم دفعة من اللقاحات

- أبو ردينة: ندين الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب

- عشرات الدبلوماسيين يزورون الشيخ جراح للإطلاع على معاناة عائلات مهددة بالطرد

- مبادرات اجتماعية تكتسب زخما لإسناد المستشفيات الفلسطينية المهددة بالانهيار

- الأردن: 56 وفاة و9535 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- الاحتلال ينفذ حملة هدم وتجريف واسعة وشبان كفر عقب يتصدون لمشروع استيطاني

- عشرات المباني مهددة بالهدم في سلوان يقطنها 1550 مواطنًا معظمهم أطفال

- بايدن: بوتين "قاتل" وسيدفع قريبًا ثمن تدخله في الإنتخابات الأميركية

- الرئيس اللبناني يخير الحريري بين تأليف فوري للحكومة أو التنحي عن المهمة

- نتنياهو يكافح في سبيل إعادة انتخابه رئيسًا للوزراء في غياب حليفه ترمب

- "الصحة العالمية" توصي بمواصلة استخدام لقاح أسترازنيكا

- واشنطن: اعتقال رجل مسلح قرب مقر إقامة نائبة الرئيس الأميركي

* "القدس":

- اختتام حوار القاهرة بالاتفاق على وحدة الاراضي واجراء الانتخابات في القدس والضفة والقطاع

- أبو ردينة: الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تدمر حل الدولتين

- الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة: قررنا المشاركة بالاجماع كون الانتخابات استحقاق دستوري وقانوني وسياسيا

- وصول الدفعة الأولى من اللقاحات وحملة التطعيم ضد كورونا تنطلق الأحد المقبل

- بلدية الاحتلال في القدس تطلب من القضاء قرارا لهدم فوري لحوالي 100 مبنى بحي البستان في سلوان

- عمليات تجريف استيطاني واقتلاع اشجار وهدم خيام واعتقالات في انحاء الضفة الغربية

- وفد دولي يزور الشيخ جراح ويعبر عن قلقه إزاء قرار اقتلاع المقدسيين من منازلهم

- محكمة اسرائيلية تغرم مقدسيا 60 الف شيقل لمنعه "غليك" من دخول بيت عزاء الشهيد الحلاق

- فتح كافة القطاعات في رام الله حتى السادسة من مسااء اليوم

- بايدن يتهم بوتين بأنه "قاتل"

- الأردن ينتج دواء لمرضى كورونا

- أول حبوب لعلاج "كورونا" قد تكون جاهزة نهاية العام