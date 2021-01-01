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الشيخ : ‏اجتماع برئاسة الرئيس غدا الجمعة وهذا ما سيتم مناقشته ..

الخميس 18 مارس 2021 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ : ‏اجتماع برئاسة الرئيس غدا الجمعة وهذا ما سيتم مناقشته ..



رام الله / سما /

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ اليوم الخميس، جدول أعمال اجتماع اللجنة الذي سيعقد غداً الجمعة في رام الله.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "اللجنة المركزية لفتح تعقد اجتماعها يوم الجمعة القادم ١٩-٣-٢٠٢١ برئاسة السيد الرئيس لمناقشة مخرجات جلسات الحوار الوطني الاخيرة والتي جرت في القاهرة، وكذلك التحضيرات الداخلية لحركة فتح لخوض الانتخابات التشريعية".

واختتمت مساء أمس الأربعاء، الحوار الوطني، الذي جمع بين الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصري القاهرة، وبرعاية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي استمرت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

#حسين الشيخ #الرئيس عباس #الانتخابات الفلسطينية

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