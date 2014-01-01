  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أمهلتها 30 يوما للرد

إسرائيل تتسلم رسالة من الجنائية الدولية حول جرائم الحرب بغزة

الخميس 18 مارس 2021 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تتسلم رسالة من الجنائية الدولية حول جرائم الحرب بغزة



القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة 13 أن إسرائيل أمامها مهلة 30 يوما للرد على خطاب مقدم من المحكمة الجنائية الدولية تتعلق باتهامات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن رسالة المحكمة الدولية وصلت نهاية الأسبوع الماضي، في وقت بدأ فيه مجلس الأمن القومي صياغة رد إسرائيل على هذه الاتهامات، مبينة أن الخطاب الموجز المكون من صفحة ونصف عرض مجالات التحقيق الرئيسية الثلاثة وهي حرب 2014 بين إسرائيل وحركة حماس، وسياسة الاستيطان الإسرائيلية، إضافة إلى احتجاجات مسيرة العودة الكبرى 2018، وهي سلسلة مظاهرات عنيفة على طول حدود غزة مع إسرائيل خلفت عشرات القتلى الفلسطينيين.

في وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.

وقالت بنسودا، إن هناك "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.

في وقت سابق من هذا الشهر أيضا، قال عدد من المسؤولين للقناة 13 إنهم قلقون من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تبدأ بالفعل في إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين وضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي في الأشهر المقبلة.

وبحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يأتي في مقدمة هؤلاء المسؤولين، إضافة إلى وزير الدفاع في ذلك الوقت، موشيه يعلون، ووزير الدفاع الحالي، بيني غانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش في البلاد.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، في حين انضم إليها الفلسطينيون عام 2015.

وتقول الصحيفة إن إسرائيل تأمل في أن ينجح جدلها بشأن الاختصاص في تأخير القضية حتى يتم استبدال المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها، فاتو بنسودا، في يونيو، بالنائب البريطاني، كريم خان، الذي تنظر له الدولة على أنه "أقل عداء" أو قد يلغي التحقيق.

وكان الجيش الإسرائيلي فتح عشرات التحقيقات الجنائية المفصلة مع عدد من أفراده بعد حرب غزة 2014 وأزمة الحدود مع القطاع 2018 على خلفية مقتل عدد من الفلسطينيين، إضافة إلى نحو 500 مراجعة لما حدث.

المصدر: "تايمز أو إسرائيل"

#المحكمة الجنائية الدولية #اسرائيل #جرائم حرب

الأكثر قراءة اليوم

فيديو:دحلان يتحدث عن الانتخابات وعلاقاته الدولية والاقليمية: أبو مازن لن يكون المرشح الوحيد للرئاسة

قذفها البحر .. خروج جثة متحللة غرب ميناء رفح جنوب قطاع غزة (صورة مروعة)

هذا ما تخطط له حماس بشأن شكل مشاركتها في الانتخابات ..

فيديو.. الإعدام شنقا حتى الموت لـ6 متهمين بقضية فتى الزرقاء ... والضحية يُعقب

الرجوب يتحدث عن القائمة المشتركة: لن تنجح الانتخابات دون اتفاق فتحاوي حمساوي!

طالع: البيان الختامي للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة

حركة حماس تكشف تفاصيل جديدة عن مشاركتها في الانتخابات: هذا خيارنا المفضل!

الأخبار الرئيسية

«حماس» تُجدّد موقفها للمصريين : لا تبادُل إلّا بشروطنا

يديعوت: الإمارات أوقفت استعداداتها لاستضافة قمة بمشاركة إسرائيل وإدارة بايدن

عباس

صحيفة تكشف خطة بايدن لإعادة ضبط العلاقات مع الفلسطينيين

حماس تكشف الهدف الرئيسي من اجراء الانتخابات.. خيارنا قائمة وطنية تجمع كل فصائل شعبنا

دحلان

فيديو:دحلان يتحدث عن الانتخابات وعلاقاته الدولية والاقليمية: أبو مازن لن يكون المرشح الوحيد للرئاسة

اعلان سما رسائل