للمرة الخامسة .. نتنياهو يضطر لالغاء زيارة الإمارات

القدس المحتلة / سما /

للمرة الخامسة يضطر رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى إلغاء زيارته إلى أبو ظبي، التي كانت مقررة يوم الخميس، وهذه المرة جاء التأجيل بناء على طلب الإمارات كي لا تبدو وكأنها تتدخل في نتائج الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 23 مارس/ آذار الحالي.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن نتنياهو قوله: “لن أذهب إلى أبو ظبي قبل الانتخابات”.

وأوضحت الإمارات أنها لن تسمح بزيارة الشخصيات السياسية الإسرائيلية إلى بلادها، وذلك بسبب رغبتها في تجنب التدخل في الحملة الانتخابية الإسرائيلية. وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي السابق أنور قرقاش، صرح بأن بلاده “لن تتدخل أو تكون جزءاً من الانتخابات الداخلية الإسرائيلية، لا الآن ولا لاحقا”.

وذكرت القناة الـ 13 العبرية أن الإمارات غير مهتمة بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية، لذلك لن يلتقي ولي العهد محمد بن زايد بنتنياهو حتى تنتهي الانتخابات، مضيفةً أن إسرائيل ضغطت ولا تزال تضغط لعقد لقاء بين نتنياهو وبن زايد قبل الانتخابات، خاصةً بعد إلغاء الاجتماع يوم الخميس الماضي بسبب خلافات مع الأردن حول زيارة كانت مقررة لولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله للحرم القدسي الشريف بمناسبة الإسراء والمعراج، ولكنه اضطر لإلغائها في اللحظة الاخيرة عندما أصر الأمن الإسرائيلي على مرافقته للأقصى، بينما تمسك هو بمرافقة رجال أمنه.