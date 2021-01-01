رحيل المغنية السورية ميادة بسيليس

وكالات

توفيت الأربعاء، المغنية السورية ميادة بسيليس، عن عمر ناهز 54 عاما، بعد معاناتها مع مرض السرطان، وكان زوجها الموسيقار سمير كويفاتي صرح الشهر الماضي، بأن زوجته أصيبت بالسرطان، وطلب من جمهورها ومحبيها الدعاء لها.



ولدت ميادة بسيليس في مدينة حلب شمال سوريا عام 1967، وسجلت حضورا مبكرا في عالم الفن بعمر التاسعة عبر "إذاعة حلب"، لتقدم بعد ذلك على امتداد مشوارها 14 ألبوما غنائيا إضافة إلى أغاني المسلسلات التلفزيونية.



وشاركت بسيليس في العديد من المهرجانات الموسيقية، وقدمت حفلات غنائية في عدد من الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة.

وتعد أغنيتها (كذبك حلو) من أشهر أغانيها التي لاقت رواجا كبيرا وقت صدورها. وللفنانة الراحلة عدد من الأغاني المشهورة كذلك مثل (بلقبي في حكي) و(هوى تاني) و(راح دايما أهواك) و(خليني على قدي) و(أحسنلك تروح) و(شو تأملت) و(مين قالك)





وكتب الممثل والمخرج السوري أيمن زيدان في صفحته على "فيسبوك": "أيقونة مبدعة.. صديقة درب من الحلم والطموح.. هذه المرة لم تكن كذبة الحياة حلوة.. كم أوجعني رحيلك يا ميادة.. خسارتك كبيرة في زمن ما أحوجه لإبداعك.. تهزمني الكلمات وأنا أشيّع قطعة من القلب.. عزائي لك يا توأم الروح ...سمير".



,كتب الإعلامي مصطفى الآغا على صفحته في "تويتر": "رحيل محزن وصادم لنجمة الغناء السوري ميادة بسيليس بعد صراع مع مرض السرطان.. هزمها المرض، ولكنها ستبقى في الذاكرة دائما وأبدا".



وكذلك كتبت المذيعة اللبنانية رابعة زيات على صفحتها في "تويتر": "ارتفعت نجمة الى السماء، ميادة بسيليس الفنانة الحلبيّة الراقية، الملائكية الصوت والحضور، وداعاً".



أما المغني السوري ناصيف زيتون، فقد قال على صفحته في "تويتر": " خبر محزن ومؤلم وخسارة للفن الراقي الحقيقي ميادة بسيليس الفنانة السورية الحلبيّة الكبيرة... رائعة الصوت والحضور، وداعا".



ونعاها كذلك عدد من الفنانين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم المغنية نانسي زعبلاوي والممثل عباس النوري والمخرجة واحة الراهب والإذاعي جورج غرام.