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حالة الطقس : اجواء باردة

الخميس 18 مارس 2021 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : اجواء باردة



رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم غائما جزئيا الى غائم ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة : يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لت اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية صبح ليصبح الجو معتدلا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد : يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع أخر على درجات الحررارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ويصبح الجو ربيعيا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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