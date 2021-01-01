وفاة الرئيس التنزاني بكورونا

دودوما/سما/

أعلنت سامية حسن مستشارة ونائب الرئيس التنزاني وفاة الرئيس جون ماغوفولي بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.



ونقل توندو ليسو زعيم المعارضة التنزانية في وقت سابق من اليوم، عن مصادر طبية وأمنية قولها إن "الرئيس نقل جوا إلى مستشفى نيروبي الخاص في كينيا المجاورة، ثم إلى الهند وهو في حالة غيبوبة"، إلا أن هيئة إذاعة تنزانيا نقلت عن رئيس الوزراء قاسم ماغاليوا نفيه لذلك.

وبدا ماغوفولي (61 عاما) بصحة جيدة، عندما شوهد في آخر ظهور له أمام الجمهور في 27 فبراير الماضي، عندما عين مسؤولا جديدا بمقر الرئاسة في دار السلام، العاصمة التجارية لتنزانيا.

وخيب ماغوفولي آمال منظمة الصحة العالمية خلال الجائحة، عقب تقليله من شأن الخطر الذي يمثله "كوفيد-19"، قائلا، إن "الله والعلاجات الطبيعية كاستنشاق البخار سيحمي شعب تنزانيا".

كما سخر أستاذ علم الكيمياء السابق من فحوصات كورونا، منددا باللقاحات التي اعتبرها جزءا من "مؤامرة غربية للاستيلاء على ثروات إفريقيا"، وعارض الكمامات وقيود التباعد الاجتماعي.