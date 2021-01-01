  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وفاة الرئيس التنزاني بكورونا

الأربعاء 17 مارس 2021 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الرئيس التنزاني بكورونا



دودوما/سما/

أعلنت سامية حسن مستشارة ونائب الرئيس التنزاني وفاة الرئيس جون ماغوفولي بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.


ونقل توندو ليسو زعيم المعارضة التنزانية في وقت سابق من اليوم، عن مصادر طبية وأمنية قولها إن "الرئيس نقل جوا إلى مستشفى نيروبي الخاص في كينيا المجاورة، ثم إلى الهند وهو في حالة غيبوبة"، إلا أن هيئة إذاعة تنزانيا نقلت عن رئيس الوزراء قاسم ماغاليوا نفيه لذلك.

وبدا ماغوفولي (61 عاما) بصحة جيدة، عندما شوهد في آخر ظهور له أمام الجمهور في 27 فبراير الماضي، عندما عين مسؤولا جديدا بمقر الرئاسة في دار السلام، العاصمة التجارية لتنزانيا.

وخيب ماغوفولي آمال منظمة الصحة العالمية خلال الجائحة، عقب تقليله من شأن الخطر الذي يمثله "كوفيد-19"، قائلا، إن "الله والعلاجات الطبيعية كاستنشاق البخار سيحمي شعب تنزانيا".

كما سخر أستاذ علم الكيمياء السابق من فحوصات كورونا، منددا باللقاحات التي اعتبرها جزءا من "مؤامرة غربية للاستيلاء على ثروات إفريقيا"، وعارض الكمامات وقيود التباعد الاجتماعي.

#تنزانيا #وفاة الرئيس التنزاني #فيروس كورونا #جون ماغوفولي #رئيس تنزانيا #وفاة جون ماغوفولي

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات مقابل الشيكل

صحيفة تكشف كواليس الحوار الوطني بين الفصائل

قذفها البحر .. خروج جثة متحللة غرب ميناء رفح جنوب قطاع غزة (صورة مروعة)

هذا ما تخطط له حماس بشأن شكل مشاركتها في الانتخابات ..

فيديو.. الإعدام شنقا حتى الموت لـ6 متهمين بقضية فتى الزرقاء ... والضحية يُعقب

طالع: البيان الختامي للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة

وفاة شاب بعد يوم واحد من وفاة والدته بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

عباس

صحيفة تكشف خطة بايدن لإعادة ضبط العلاقات مع الفلسطينيين

حماس تكشف الهدف الرئيسي من اجراء الانتخابات.. خيارنا قائمة وطنية تجمع كل فصائل شعبنا

دحلان

فيديو:دحلان يتحدث عن الانتخابات وعلاقاته الدولية والاقليمية: أبو مازن لن يكون المرشح الوحيد للرئاسة

الرجوب يتحدث عن حوارات القاهرة والقائمة المشتركة: لن تنجح الانتخابات دون اتفاق فتحاوي حمساوي!

الجهاد الاسلامي تتحدث عن القواسم المشتركة للفصائل الفلسطينية ومتطلبات المرحلة القادمة..

اعلان سما رسائل