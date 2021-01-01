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هيئة الأسرى: الاحتلال يستأصل الخصية اليمنى للأسير الفتى محمد فلنة

الأربعاء 17 مارس 2021 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: الاحتلال يستأصل الخصية اليمنى للأسير الفتى محمد فلنة



رام الله / سما /

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية أجرت عملية استئصال للخصية اليمنى للفتى الأسير أحمد فلنة (17 عاما) من بلدة صفا غرب رام الله.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير فلنة يعاني من ظرف صحي صعب بسبب إصابته بخمس رصاصات خلال اعتقاله قبل نحو شهر، أدت إلى أضرار كبيرة في المثانة إضافة إلى إصابته بكلتا القدمين.

وبينت أن جنود الاحتلال وعقب إطلاق النار، اعتدوا عليه بالضرب عقب سقوطه أرضا، ومن ثم مزقوا ملابسه وزجوه داخل الآلية العسكري، وبعدها بنصف ساعة وصلت سيارة إسعاف، وجرى نقله لمستشفى "هداسا عين كارم"، حيث بقي مقيد اليدين والقدمين بالسرير، وبعد 4 أيام تم نقله إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل "مجدو".

ولفتت الهيئة إلى أن فلنه يعاني من أوجاع حادة في قدميه خاصة اليمنى وأسفل البطن، ويمشي بصعوبه بالغة.

#هيئة الأسرى #سلطات الاحتلال #عملية استئصال للخصية اليمنى #الأسير أحمد فلنة

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