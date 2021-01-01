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غزة: إعلان مهم من الشرطة للجمهور

الأربعاء 17 مارس 2021 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: إعلان مهم من الشرطة للجمهور



غزة / سما /

أعنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن تخصيص مدراء شرطة المحافظات يوم من كل أسبوع لاستقبال المواطنين في مكاتبهم.

وقالت الداخلية في بيان، إنه وفي إطار تعزيز وزيادة مساحة التواصل مع المواطنين، يُخصص مدراء شرطة المحافظات في قطاع غزة (يوماً مفتوحاً أسبوعياً) لاستقبال المواطنين في مكاتبهم؛ لمتابعة قضاياهم والاستماع لهم، فيما يتعلق بعمل الشرطة في المحافظات.

وأضافت الداخلية، أن ذلك يوم الخميس من كل أسبوع، من الساعة 9:00 صباحاً حتى 1:00 ظهراً، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس 18 مارس 2021.

#غزة #وزارة الداخلية

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