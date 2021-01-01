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الرشق يتحدث عن القضايا التي ناقشتها الفصائل في حوار القاهرة: هذا ما تم الاتفاق عليه!

الأربعاء 17 مارس 2021 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرشق يتحدث عن القضايا التي ناقشتها الفصائل في حوار القاهرة: هذا ما تم الاتفاق عليه!



غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس غزت الرشق، إنّ "حوار القاهرة ركز على القضايا المتعلقة بالمجلس التشريعي والإجراءات ومنها شرط الإستقالة والمحكومية والأجهزة الأمنية ودورها، والدور القانوني، وتم التفاهم عليها بين الفصائل ولجنة الانتخابات".

وأضاف الرشق في تصريح لإذاعة "الأقصى"، أنّه تم مناقشة انتخابات المجلس الوطني وضرورة إزالة العقبات أمام إجراء الإنتخابات ودعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لمتابعة أعماله.

وتابع "لم ننجز كل ما هو مطلوب حول إنتخابات المجلس الوطني، ولكن تم الإتفاق على إجراءها بموعدها وفق المرسوم الرئاسي، وتم الإتفاق على عقد الإنتخابات بالأماكن المسموح اجراءها فيها والأماكن التي يصعب إجراء الانتخابات فيها سيتم اختيار الأعضاء بالتوافق".

وأشار إلى أن "القائمة الوطنية المشتركة فكرة طرحتها حركة حماس وتم التداول مع حركة فتح حولها، وهي الخيار الأول لحماس والحوارات ما زالت قائمة مع الفصائل، وحركة فتح منفتحة على هذا التوجه وخلال أيام سيتم الإعلان عن شكل المشاركة النهائي".

وأردف "نحن واثقون بأن الانتخابات مرحلة مهمة في مواجهة الاحتلال، وليس القضية الحصول على مقاعد، ولكن توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية".

وقال "حتى الآن لم ننجز فكرة القائمة الموحدة، ولا مواعيد للقاءات جديدة لأن الجميع يستعد لتشكيل القوائم سواء بالتوافق على قائمة موحدة أو كل فصيل قائمة لوحده".

#عزت الرشق #حركة حماس #حوارات القاهرة #الفصائل الفلسطينية #الانتخابات الفلسطينية

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