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حماس تكشف الهدف الرئيسي من اجراء الانتخابات.. خيارنا قائمة وطنية تجمع كل فصائل شعبنا

الأربعاء 17 مارس 2021 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تكشف الهدف الرئيسي من اجراء الانتخابات.. خيارنا قائمة وطنية تجمع كل فصائل شعبنا



غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد اللطيف القانوع، "نحن في حالة تشاور مستمر مع مختلف الفصائل والقوى للاتفاق على شكل المشاركة في انتخابات التشريعي ولا يزال خيارنا قائمة وطنية تجمع كل فصائل شعبنا لمواجهة التحديات".

وأضاف القانوع خلال حديثه لقناة الميادين، "إن الهدف من مسار الانتخابات هو الشراكة في العمل السياسي وإنقاذ المشروع الوطني سواء كانت مشاركتنا في انتخابات التشريعي بقائمة مشتركة أو منفردة".

  وأكد أن حوارات القاهرة خلال اليومين الماضيين تمتعت بروح إيجابية وهناك خطوات عملية وجادة بشأن ترتيبات انعقاد انتخابات المجلس التشريعي وتحصينها.

#حركة حماس #عبد اللطيف القانوع #الفصائل الفلسطينية #حوارات القاهرة #الانتخابات الفلسطينية

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