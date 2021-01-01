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الشرطة تغلق صالات أفراح وبيوت عزاء في ضواحي القدس

الأربعاء 17 مارس 2021 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تغلق صالات أفراح وبيوت عزاء في ضواحي القدس



القدس المحتلة / سما /

 أغلقت الشرطة وقوة من الأجهزة الأمنية محال تجارية وصالات أفراح وبيوت عزاء وحررت مخالفات سلامة عامة في ضواحي القدس المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن الشرطة وقوة من الأجهزة الأمنية قاموا بعمل جولات تفقدية للتأكيد على قرار الحكومة ومحافظة القدس الخاص بحالة الطوارئ المعلن عنها، تخلل ذلك إغلاق 70 محل تجاري و5 صالات أفراح و3 بيوت عزاء ومدرستين خاصة في بلدات شمال وشرق القدس وإحضار أصاحبها وتوقيعهم على تعهدات .

وأضافت، بان الشرطة حررت 65 مخالفة سلامة عامة و20 تعهدا على أصحاب محلات تجارية بسبب التكرار وعدم الالتزام بإغلاق المحلات التجارية وفقا لقرار الحكومة المعلن.

#الشرطة الفلسطينية #القدس

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