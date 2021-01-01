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معاريف: رفع حالة الطوارئ عن شواطئ إسرائيل

الأربعاء 17 مارس 2021 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: رفع حالة الطوارئ عن شواطئ إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة معاريف العبرية مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، قررت رفع حالة الطوارئ عن شواطئ البحر الأبيض المتوسط في إسرائيل.
 
ووفقاً للصحيفة العبرية، بعد حوالي شهر من بدء التلوث النفطي الذي ضرب شواطئ إسرائيل، تقرر مساء اليوم رفع حالة الطوارئ والعودة للروتين الطبيعي.
 
وأشارت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية إلى أنه حتى الآن تم إخلاء أكثر من 750 طناً من مخلفات القطران من الشواطئ، والتي تشكل أكثر من 83٪ من النفايات، من خلال الذراع التنفيذية للوزارة.
 
يُشار إلى أن سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية قالت "من بين 190 كيلومتراً من الشواطئ في إسرائيل، ضربت الكارثة البيئية 170 كيلومترا، أي بنسبة حوالي 90%".

#اسرائيل #شواطئ اسرائيل #التلوث البيئي

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