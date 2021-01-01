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شاهد .. فوز الفهد تفاجأ الجميع بصورة حملها

الأربعاء 17 مارس 2021 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. فوز الفهد تفاجأ الجميع بصورة حملها



الكويت / سما

فاجأت الفاشينيستا الكويتية ​فوز الفهد​ المتابعين بإعلانها خبر حملها، اذ نشرت صورة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "سناب شات".

وعلّقت فوز الفهد على صورتها بالقول: "اللهم فرح قلبي وآنس وحشتي وعوض صبري وقرعيني بطفلاً صالحاً ليس في خلقه زياده ولانقصان يارب العالمين".

وأضافت : "الحمدلله الله يرزق كل محروم هذا الشعور الي ماينوصف.. اشكر كل شخص دعالي واتمنى لي الخير وربي يرزقكم اضعاف ماتتمنون".

وقد تلقّت فوز الفهد عدد كبير من التهاني من قبل المتابعين، فمنهم من كتب: "حياتي فوز مبروك الله يتمم عليك!".

وفي سياق آخر، ردت فاطمة المؤمن، لأول مرة على اتهامات فوز الفهد لها بتقليدها، ووصفت الأمر بالـ"سخيف"، موضحة أسباب تجاهلها الرد على الفاشنيستا الكويتية.

وعقب صالح الراشد على لون شعر فاطمة المؤمن، واتهامات فوز الفهد لها بتقليدها متسائلاً، لماذا تقلدين فوز الفهد، وهو ما ردت الفاشنيستا الكويتية عليه قائلة: "طبعا مو أقلد فوز طبعاً، أول شي مش غريب إن حد يصبغ شعره أشقر في الصيف". 

وتابعت : "ثاني شي  كلمة حد يقلدني بشوف إننا كبرنا عليها واناس هاجموها بطريقة مو حلوة لإن مش طبيعي إننا نقول هيك، لكن أنا مو رديت الناس هما الي ردوا عليها".

وكانت فوز الفهد قد أثارت جدلا قبل إعلانها عن خبر حملها، إذ نشرت صورة لها بشعر باللون الأشقر، وطلبت من الجميع ألا يقوموا بتقليدها، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة.

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