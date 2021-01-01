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وزير الاستخبارات الإسرائيلي: سنوقع اتفاقيات سلام مع ثلاث دول عربية

الأربعاء 17 مارس 2021 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاستخبارات الإسرائيلي: سنوقع اتفاقيات سلام مع ثلاث دول عربية



القدس المحتلة / سما /

قدر وزير الاستخبارات الإسرائيلي، ايلي كوهين، أن الدول الأربعة القريبة من إبرام اتفاقيات سلام مع إسرائيل، كما أشار رئيس الحكومة، نتنياهو أمس هي: السعودية، سلطنة عمان، قطر والنيجر في أفريقيا. 

وقال كوهين وفق ما نقل موقع (واينت): "قبل أقل من شهر، عدت من زيارة تاريخية إلى السودان، وقبل أسبوع عدت من مصر، وترأست قمة أمنية اقتصادية هناك".

 واضاف: "المصريون يرون ما يجري في المنطقة، ويريدون تحويل السلام مع إسرائيل إلى سلام دافئ، وبحسب تقديراته فإن هناك المزيد من الدول الأخرى ذات الصلة في الخليج، وفي أفريقيا ستقوم بإبرام اتفاقيات سلام". 

وتابع :"في الخليج نحن نتحدث عن سلطنة عمان، عن السعودية وقطر- والتي نرى أنها تتجه نحو المعسكر الموالي للغرب، أكثر من المعسكر الموالي لإيران، وهذا تقدم، إضافة لذلك، قبل أسبوع كان هناك انتخابات في النيجر، فاز بها مرشح موال لأمريكا وهذا يزيد من فرص تطبيع العلاقات".  

وحين سئل إن كان تغيير الإدارة في البيت الأبيض يعيق التقدم في الاتفاقيات قال: "إن التغيير في الإدارة الأمريكية هو أمر حاسم بتقدم الاتفاقيات، بصورة أقل مع أفريقيا، أكثر مع دول الخليج، حيث يهم هذه الدول جداً معرفة السياسة الأمريكية تجاه إيران، إن ستكون الولايات المتحدة متسامحة مع إيران، حسب تقديراتي، الاتفاقيات مع دول الخليج لن تتقدم، إن اتبعت واشنطن سياسة صارمة، وعقوبات ضد إيران تعيقهم عن الحصول على سلاح نووي- سنرى اتفاقيات سلام إضافية مع دول الخليج". 
 

#ايلي كوهين #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل #الدول العربية

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