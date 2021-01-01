  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكيلة: اللقاحات التي وصلتنا دخلت إلى ثلاجات مستودعاتنا المركزية

الأربعاء 17 مارس 2021 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة: اللقاحات التي وصلتنا دخلت إلى ثلاجات مستودعاتنا المركزية



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن وصول دفعة من لقاحي فايزر واستارزينيكا، عبر مبادرة كوفاكس العالمية إلى ثلاجات مستودعات وزارة الصحة المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت الكيلة في بيان، مساء اليوم الأربعاء، أن اللقاحات شُحنت في سلسلة التبريد الخاصة بها، وحُفظت في ثلاجات المستودعات، ضمن حدود درجة الحرارة اللازمة والموصي بها من قبل الشركات المصنعة لها.

وقالت: إن حملة التطعيم الوطنية ستنطلق، الأحد المقبل 21 آذار الجاري من مجمع فلسطين الطبي برام الله، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، وممثل الاتحاد الاوروبي في فلسطين، والمفوّض العام للأمم المتحدة، وممثلين عن كل من منظمة الصحة العالمية ووكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وأشارت الكيلة إلى أنه سيتم استكمال تطعيم الكوادر الطبية، والبدء بتطعيم المسنين فوق 75 عاماً ومرضى الكلى ومرضى السرطان.

وأضافت أن التطعيم سيكون متوفراً في مراكز التطعيم التي سيُعلن عنها في كافة المحافظات، وستقوم كوادر مدرّبّة من طواقم وزارة الصحة، بعملية التطعيم.

ووصلت، اليوم، إلى فلسطين (37440) ألف جرعة من لقاح فايزر، و(24) ألف جرعة من لقاح استرازنيكا، عبر مبادرة كوفاكس العالمية.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #لقاحات كورونا #مي الكيلة

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات مقابل الشيكل

صحيفة تكشف كواليس الحوار الوطني بين الفصائل

قذفها البحر .. خروج جثة متحللة غرب ميناء رفح جنوب قطاع غزة (صورة مروعة)

هذا ما تخطط له حماس بشأن شكل مشاركتها في الانتخابات ..

الجهاد تكشف سبب عدم توقيعها على ميثاق الشرف.. سنذهب غدا للاجتماعات بهذه الرؤية

فيديو.. الإعدام شنقا حتى الموت لـ6 متهمين بقضية فتى الزرقاء ... والضحية يُعقب

الحية يتحدث عن حوارات القاهرة والانتخابات: نفضل قائمة موحدة وجاهزون لكل الخيارات

الأخبار الرئيسية

الرجوب يتحدث عن حوارات القاهرة والقائمة المشتركة: لن تنجح الانتخابات دون اتفاق فتحاوي حمساوي!

دحلان

فيديو:دحلان يتحدث عن الانتخابات وعلاقاته الدولية والاقليمية: أبو مازن لن يكون المرشح الوحيد للرئاسة

حركة حماس تكشف تفاصيل جديدة عن مشاركتها في الانتخابات: هذا خيارنا المفضل!

--

طالع: البيان الختامي للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة

مصدر فلسطيني: توافق بين فتح وحماس على تشكيل قائمة انتخابية موحدة

اعلان سما رسائل