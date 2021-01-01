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إدارة معتقل "إيشل" تحرم الأسرى من الزيارة و"الكانتينا" لمدة شهر

الأربعاء 17 مارس 2021 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة معتقل "إيشل" تحرم الأسرى من الزيارة و"الكانتينا" لمدة شهر



رام الله / سما /

أجرت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، أمس الثلاثاء، عملية اقتحام واسعة لمجموعة من الغرف في سجن "ايشل – بئر السبع"، يقبع فيها 22 أسيرًا.

وقال نادي الأسير في بيان له نشره اليوم الأربعاء: "إنّ عملية الاقتحام استمرت ست ساعات، أجرت خلالها قوات القمع التابعة لإدارة المعتقل عمليات تفتيش وتخريب طالت مقتنيات الأسرى، وفتشت كل أسير تفتيشَا دقيقَا بعد تقييده".

وأضاف أنّ إدارة السّجن لم تكتف بعمليات التّنكيل والتّفتيش بحقّ الأسرى، بل فرضت عليهم مجموعة من "العقوبات"، تمثلت: بحرمانهم من الزيارة و"الكانتينا" لمدة شهر، وسحبت كافة الكهربائيات من غرفتين، وحولتهما إلى زنازين، وعزلت الأسرى القابعين فيهما، وحرمتهم من الخروج للفورة لمدة أسبوع.

وذكر نادي الأسير أنّ نحو الـ75 أسيرًا يقبعون في سجن "ايشل- بئر السبع" في قسم واحد مخصص للأسرى، منهم مرضى وكبار في السّن.

يشار إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال تنتهج عمليات القمع والتّفتيش المتكرّرة، إضافة إلى جملة من السياسات التّنكيلية الممنهجة بحقّ الأسرى، لفرض مزيد من السَّيطرة والرّقابة عليهم وضرب أي حالة "استقرار" داخل الأقسام.

#قوات القمع #سجن ايشل #الاسرى الفلسطينيين

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