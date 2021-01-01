أبو شمالة: خاصمنا حماس واتفقنا معها بشرف ولن نتوانى عن ترشيح دحلان لرئاسة فلسطين

غزة / سما /

قال القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، النائب ماجد أبو شمالة، إنّ التيار يدعم إجراء الانتخابات الفلسطينية من أجل توحيد الوطن وإنهاء حالة الانقسام البغيض الذي أدى لتراجع القضية الوطنية.,

وأضاف أبو شمالة لدى وصوله إلى قطاع غزّة عبر معبر رفح البري، اليوم الأربعاء: "إنّ الانقسام لن ينتهي إلا بإعادة اللحمة الوطنية"، مُردفاً: "خاصمنا حماس بشرف وتصالحنا معها بشرف ولا نخجل من ذلك".

وتابع: "عندما احتاج الأمر لموقف كنا أول المبادرين، وحينما احتاج مصالحة كنا أول المتقدمين، ومددنا أيدينا من أجل وحدة حركة فتح، وأنّ تكون فتح قادرة على إعادة لحمتها الداخلية، والتي وصل الحال بها إلى ذلك نتاجاً لبعض الإجراءات مثل الفصل والتهميش وظلم الموظفين وكل الفئات المناضلة".

وأردف: "نقول اليوم إنّنا بذلنا ما بوسعنا من أجل توحيد حركة فتح، ولكنّ إذا لم يتم الاستجابة لهذا النداء، فإنّ تيار الإصلاح ذاهب بقائمة خاصة به في الانتخابات المقبلة"، مُوضحاً أنّ برنامج التيار سيكون معالجة كل ما جرى خلال الفترة الماضية.

وختم أبو شمالة حديثه، بالقول: "نحن لسنا في جيب أحد، وإنّ احتاج الأمر لترشيح أحد الأخوة لمنافسة الرئيس في انتخابات الرئاسة، فإنّ التيار سيكون له مرشحاً في هذه الانتخابات"، مُستدركاً: "لن نتوانى عن ترشيح الأخ محمد دحلان لرئاسة دولة فلسطين".

جدير بالذكر أنّ عدداً من قيادات تيار الإصلاح بحركة فتح بينهم الرئيس السابق لجهاز الأمن الوقائي رشيد أبو شباك، والقيادي غسان جاد الله، والدكتور عبد الحكيم عوض، قد وصلوا إلى قطاع غزّة خلال الأسابيع الماضية، بناءً على تفاهمات مع حركة حماس على عودتهم إلى بيوتهم في القطاع بأمان.