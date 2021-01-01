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توقيع اتفاقية إعادة تفعيل بنك البريد بين وزارتي الاتصالات والمالية تحت رعاية سلطة النقد

الأربعاء 17 مارس 2021 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع اتفاقية إعادة تفعيل بنك البريد بين وزارتي الاتصالات والمالية تحت رعاية سلطة النقد



رام الله / سما /

 عقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحاق سدر، اجتماعاً اليوم، مع وكيل وزارة المالية والتخطيط فريد غنام والمحاسب العام لدولة فلسطين أحمد الصباح، بحضور المدير المالي لوزاة الاتصالات خالد زهد، ونائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، إذ تمّ توقيع اتفاقية إعادة تفعيل بنك البريد بين وزارتي الاتصالات والمالية تحت رعاية سلطة النقد.

كما يجري العمل على إنشاء شبكة صرافات آلية خاصة لتقديم كافة الخدمات والحوالات المالية الخارجية والداخلية عبر مكاتب البريد الدولية لكافة المواطنين، إضافة إلى صرف الرواتب للمستفيدين من خلال بنك البريد مستقبلاً وتقديم كافة الخدمات المالية من دفع رسوم للمؤسسات الحكومية ورسوم المحاكم ورسوم البريد، مثل رسوم الشراء عبر الإنترنت، وذلك بشكل تدريجي لكافة القطاعات.

وذلك ضمن سعي وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية لتعزيز قطاع الاقتصاد الفلسطيني وتطويره والانتفاع من امتيازات المؤسسات البنكية لإبراز دور القطاع البريدي في المجال المالي والاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة مناطق الضفة اسوة بالدول المحيطة.

#وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات #إسحاق سدر

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