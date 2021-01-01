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شاكيد: ينبغي استبدال حكم نتنياهو ولن نجلس تحت لبيد

الأربعاء 17 مارس 2021 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاكيد: ينبغي استبدال حكم نتنياهو ولن نجلس تحت لبيد



القدس المحتلة / سما /

قالت عضو الكنيست عن "يمينا"، أييليت شاكيد، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الأربعاء، إنه "يوجد خطوط عامة لدينا. ونعتقد أنه ينبغي استبدال حكم نتنياهو. ولن نجلس تحت لبيد".
 
وعن استحالة إمكانية تشكيل حكومة من دون نتنياهو ولبيد، اعتبرت شاكيد أنه "سنشكل حكومة مع أغلبية يمينية، وسنحاول تشكيل حكومة تغيير قومية تخلّصنا من الأزمة الاقتصادية".
 
وتابعت شاكيد أن "نتنياهو يخطئ بتخيلاته بتشكيل حكومة تستند إلى منصور عباس. وليس بإمكان حكومة إسرائيل أن تستند إلى قائمة عربية ليست صهيونية. فحكومة كهذه ستكون مشلولة".

#أييليت شاكيد #حزب يمينا #اسرائيل #بنيامين نتنياهو #جدعون ساعر

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