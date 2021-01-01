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شاهد: تمثال احتجاجي لنتنياهو بوضعية القرفصاء وسط تل أبيب

الأربعاء 17 مارس 2021 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: تمثال احتجاجي لنتنياهو بوضعية القرفصاء وسط تل أبيب



القدس المحتلة / سما /

استيقظ سكان تل أبيب، اليوم الأربعاء، على تمثال احتجاجي ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وُضع في ساحة مسرح "هبيما".
 
وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية إن البلدية أصدرت أمر إزالة للتمثال، في حين شرعت الشرطة باستجواب المارة عنه".
 
وأضافت الصحيفة إن "التمثال البرونزي"، أُطلق عليه اسم "بطل إسرائيلي، ولم يعرف من الذي نحت التمثال، أو من يقف وراءه".
 
وستجري الانتخابات الإسرائيلية العامة، في 23 من الشهر الجاري لانتخاب 120 عضوًا للكنيست الإسرائيلي، سيقررون هوية رئيس الحكومة القادم.



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#اسرائيل #بنيامين نتنياهو #الحكومة الإسرائيلية #تمثال احتجاجي

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