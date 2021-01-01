  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتوح يدعو المجتمع الدولي التدخل العاجل لمنع المخططات الاسرائيلية في القدس

الأربعاء 17 مارس 2021 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يدعو المجتمع الدولي التدخل العاجل لمنع المخططات الاسرائيلية في القدس



رام الله / سما /

دعا المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، المجتمع الدولي بمؤسساته وهيئاته  التدخل العاجل لوقف خطط تهجير الفلسطينين وطردهم من منازلهم في الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية المحتلة، بعد صدور قرارات عن المحاكم الاسرائيلية بإخلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم.

وأدان فتوح في تصريح له اليوم ": أن ممارسات الاحتلال الاسرائيلي الإجرامية، وإنتهاكاتها من هدم للمنازل ومصادرتها للارض الفليسطينية، وتهجير أهلها، ما هو الا تطبيق لسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني بأبشع صوره في إستهتار واضح بالقوانين والاعراف  الانسانية والدولية وعلى مرآى ومسمع من العالم. 

وأضاف فتوح ": أن التصعيد  الاسرائيلي الأخير في القدس يعد حربا ضد الوجود الفلسطيني، و سياسة تطهير عرقي وتهجير قسري واسعة، وسرقة الأرض في بلدات وقرى القدس المحتلة بما فيها سلوان والشيخ جراح وغيرها، ومنطقة حمصة في الأغوار، والمناطق المصنفة ج، في مناطق مختلفة من محافظات الوطن، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة والتي كفلتها المواثيق الدولية بما فيها حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته.

وطالب فتوح ": المجتمع  الدولي الخروج عن صمته والوقوف جديا إتجاه إنتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المخالفة للأعراف والقوانين الدولية، وفرض عقوبات رادعة لإجبار حكومة الاحتلال على وقف إرتكابها للجرائم بحق الشعب الفلسطيني، موجها دعوته للعالمين العربي والإسلامي لمساندة ودعم مؤسسات القدس لمواجهة الإحتلال وإجراءاته القمعية في القدس.

#روحي فتوح #حركة فتح

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس الحوار الوطني بين الفصائل

اسعار العملات مقابل الشيكل

قذفها البحر .. خروج جثة متحللة غرب ميناء رفح جنوب قطاع غزة (صورة مروعة)

هذا ما تخطط له حماس بشأن شكل مشاركتها في الانتخابات ..

الجهاد تكشف سبب عدم توقيعها على ميثاق الشرف.. سنذهب غدا للاجتماعات بهذه الرؤية

فيديو.. الإعدام شنقا حتى الموت لـ6 متهمين بقضية فتى الزرقاء ... والضحية يُعقب

الحية يتحدث عن حوارات القاهرة والانتخابات: نفضل قائمة موحدة وجاهزون لكل الخيارات

الأخبار الرئيسية

دحلان

دحلان يتحدث عن الانتخابات و الخلاف مع الرئيس عباس..فيديو

حركة حماس تكشف تفاصيل جديدة عن مشاركتها في الانتخابات: هذا خيارنا المفضل!

--

طالع: البيان الختامي للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة

مصدر فلسطيني: توافق بين فتح وحماس على تشكيل قائمة انتخابية موحدة

الاعلامي الحكومي يوضح حقيقة الانباء المتداولة بشأن صرف دفعة من مستحقات الموظفين

اعلان سما رسائل