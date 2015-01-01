عبد السلام هنية يُكافئ نادي شباب الخليل بـ 10 آلاف شيكل

غزة /سما/

كرّم مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عبد السلام هنية ، نادي شباب الخليل على فوزه بلقب دوري المحترفين لكرة القدم، لأندية المحافظات الشمالية، وقدّم مكافأة بقيمة (10.000) شيكل.

وأعرب هنية، عن تقديره لنادي شباب الخليل ونجاح منظومته في تحقيق اللقب وإسعاد جماهير النادي، مثنيًا على جهود اتحاد كرة القدم وتجاوز أزمة "كورونا".

وحقق شباب الخليل الفوز بلقب دوري المحترفين لكرة القدم، قبل ثلاث جولات من ختام البطولة، بعدما ابتعد بفارق 9 نقاط عن "حامل اللقب" وصاحب المركز الثاني فريق مركز بلاطة.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها شباب الخليل بلقب دوري المحترفين، بعد الأولى في موسم 2015-2016.