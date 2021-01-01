الاحتلال يحكم غيابيًا على مقدسي بدفع 60 ألف شيكل

القدس المحتلة /سما/

حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، غيابيا على شاب مقدسي بدفع مبلغ 60 ألف شيكل، بدعوى الاعتداء على مستوطن.

وأكدت مصادر محلية، على أن محكمة الاحتلال فرضت على نائب أمين سر "فتح" في منطقة وادي الجوز عرين الزعانين (26 عاما)، بدفع "تعويض" بقيمة 60 ألف شيقل، بدعوى الاعتداء على المستوطن المتطرف يهودا غليك، أثناء محاولة الأخير اقتحام بيت عزاء الشـهـيد إياد الحلاق قبل نحو عام.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أعدمت في 25 مايو/ أيار الماضي، الشابأاياد الحلاق (32 عاما)، وهو مريض بالتوحد، أثناء مروره قرب باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، في طريقه إلى مؤسسة تعليمية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدة القديمة من القدس المحتلة.