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الجهاد الاسلامي للاحتلال: كرة اللهب التي تشعلها في القدس سترتد في وجهك

الأربعاء 17 مارس 2021 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي للاحتلال: كرة اللهب التي تشعلها في القدس سترتد في وجهك



غزة /سما/

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في حي الشيخ جراح عدوان في القدس المحتلة.

وأكّدت في الحركة في بيان صحفي، على أنّ قوات الاحتلال الصهيوني تواصل اعتداءتها الإرهابية ضد أهالي القدس المحتلة، والتي لم يكن آخرها عمليات هدم منازل ومنشئات وممتلكات أهلنا المقدسيين ومصادرة أراضيهم، في حي الشيخ جراح.

واعتبرت أنّ ما ترتكبه سلطات الاحتلال من أعمال هدم في الشيخ جراح بالقدس المحتلة هو عدوان على الشعب الفلسطيني كله، داعيةً الشعب بكل قواه إلى الوقوف صفًا واحدًا للتصدي لهذا العدوان الذي يستهدف المقدسيين وأراضيهم ومنازلهم.

وقالت : "سيدفع العدو الصهيوني ثمن هذا العدوان، وإنّ كرة اللهب التي يشعلها في القدس سترتد في وجهه"، داعيةً جماهير الشعب في كل مكان لإعلان الغضب في مواجهة سياسات الاحتلال العدوانية.

وطالبت بسرعة تفعيل وتصعيد المقاومة الشعبية في الضفة المحتلة، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين، ووفقًا لما أكّدته اجتماعات الجولة الثانية من الحوار الوطني المنعقد في القاهرة.

#الجهاد الاسلامي #الشيخ جراح #القدس #سلطات الاحتلال #الانتهاكات الإسرائيلية

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