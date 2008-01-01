أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة

رام الله /سما/

دخل أمس، أربعة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

- الأسير وليد عبد الرسول عبد القادر مسالمة (45 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17/ 3/ 2002، وهو محكوم بالسجن 27 عامًا.

- الأسير صلاح أسعد أبو صلاح (31 عامًا)، من سكان مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، دخل عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17/ 3/ 2008، وهو محكوم بالسجن 17 عاماً.

- الأسير فهمي أسعد أبو صلاح (33 عامًا)، من سكان مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة دخل عامه الرابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 17/ 3/ 2008، وهو محكوم بالسجن 22 عامًا.

- الأسير علي ياسين شملاوي من بلدة حارس في سلفيت، دخل عامه التاسع في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن لمدة 15 عاماً، علماً أنه حينما اعتقل كان طفلاً يبلغ من العمر (15) عاماً.