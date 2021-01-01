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فريق المحاكم الصورية بجامعة النجاح يتأهل للمرحلة الدولية من مسابقة "ويليام فيز"

الأربعاء 17 مارس 2021 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
فريق المحاكم الصورية بجامعة النجاح يتأهل للمرحلة الدولية من مسابقة "ويليام فيز"



نابلس /سما/

تأهل فريق المحاكم الصورية في كلية القانون بجامعة النجاح الوطنية للمرحلة الدولية من مسابقة William Vis للتحكيم التجاري الدولي، وذلك بعد نجاحه بالمشاركة في المسابقة التمهيدية الإقليمية خلال الأسبوع الماضي th Annual Middle East eVis Pre-Moot11.

وتمكنّ الفريق المكون من الطلبة دانية القرم، بتول أبو زنط، هبة جاموس، ونور أبو حسن، وبتدريب من الاستاذ محمد أبو شهاب والاستاذة نادين حفايظة من تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجامعات المشاركة.

ونظراً للأداء المميز للفريق، تم دعوة الفريق بشكل استثنائي للمشاركة في مسابقة Hybrid AlexU-CRCICA Second Pre-moot الإقليمية للتحكيم التجاري الدولي بدعوة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، التي ستعقد إلكترونياً خلال شهر آذار الحالي، وستضم ثلة من أعرق الجامعات في القانون حول العالم.

وعبّر عميد كلية القانون د. نعيم سلامة عن فخره بالنتائج التي حققها الفريق في ظل ظروف الجائحة التي يعيشها العالم، مشيراً بأنه تم العمل مع الفريق من قبل المدربين بشكل مكثف من لقاءات وتدريبات وجاهية وإلكترونية في ظل ظروف استثنائية إلا أن الفريق كان مصمماً على تحقيق أفضل النتائج.

وأوضح أن اهتمام الكلية بالمشاركة بالمحاكم الصورية يأتي انسجاماً مع هدف تعزيز مهارات الطلبة وقدراتهم القانونية ودمج الواقع العملي والتطبيقي في العملية التعليمية، وأن مشاركة فريق فلسطيني في مثل هذه المسابقات وتحقيق نتائج متقدمة يعزز من التواجد الفلسطيني في مختلف المحافل القانونية العالمية.

وتأتي هذه المشاركة في المسابقة ضمن سلسلة مشاركات تقوم بها الكلية منذ تأسيسها، التي كان آخرها أيضاً المشاركة في المسابقة العربية للمحاكم الصورية بدورتها السابعة التي عقدت عن بعد خلال شهر شباط الماضي.

#المحاكم الصورية #جامعة النجاح الوطنية #مسابقة William Vis للتحكيم التجاري الدولي

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