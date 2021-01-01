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اعتقال شابين من قرية الجش خلال تظاهرة ضد زيارة نتنياهو

الأربعاء 17 مارس 2021 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال شابين من قرية الجش خلال تظاهرة ضد زيارة نتنياهو



القدس المحتلة /سما/

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، شابين من قرية الجش بالجليل الأعلى، خلال تظاهرة نظمت من أعضاء "حراك جشّي مستقلّ" وعدد من الناشطات والناشطين السياسيين وبعض نواب وقيادات القائمة المشتركة، رفضًا لزيارة رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، للقرية.

وذكر شهود عيان في القرية، أن الشرطة اعتقلت الشابين إياس زيدان، وطعمة إلياس خلال التظاهرة السلمية.

وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، إمطانس شحادة، لـ"عرب 48": إن "نتنياهو يسعى إلى تفتيت مجتمعنا العربي، طائفيا، وهذا مرفوض وبعيد عن شعبنا، فالوحدة الوطنية جدار أمام هذه المحاولات البائسة، وهي الضمان لتغيير واقعنا، وأهل الجش يرفضون هذا التقسيمات التي تعمل لصالح نتنياهو والأحزاب الصهيونية".

وأضاف ان "الجش مثل بقية البلدات العربية ترى أن نتنياهو هو شخص غير مرحب به، وهذا الاحتيال لن ينطلي على شعبنا، ولن يحصل نتنياهو على أصوات من المجتمع العربي".

وقال الحراك في الجش إن التظاهرة نظمت "احتجاجًا على قدوم نتنياهو إلى هذا المكان بدعوة ممّن نصّبوا أنفسهم مندوبين عن مسيحيّي البلاد دون أن يُنتَخبوا أو يختارهم أحد من الشعب، للتداول بشؤون المسيحيين أبناء الوطن، كما يدّعون، وليفرقوا بيننا نحن أبناء الشعب الواحد متعدّد الديانات والطوائف".

#الشرطة الاسرائيلية #قرية الجش #منطقة الجليل الأعلى

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