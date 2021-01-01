الشيخ: الانتخابات لن تجري بدون القدس.. وإسرائيل لم ترد على طلبنا حتى الان

رام الله /سما/

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، اليوم الاربعاء، ان الانتخابات لن تجري بدون القدس .

لكنه توقع أيضا أن تعرقل إسرائيل إجراء الانتخابات مشيرا إلى أن الأخيرة لم ترد حتى اللحظة على طلب وقرار السلطة بإجراء الانتخابات.

واضاف في تصريحات صحفية، ان القدس هي عنوان القضية و صاحبة الهوية و التاريخ و المستقبل و ان لا انتخابات فلسطينية بدون القدس و المقدسيين انتخابا و ترشيحا.

وأكد أيضا أنه سيتم اجراء الانتخابات بغض النظر عن قرارات و رغبات الاخرين و هذا قرار فلسطيني خالص و صافي و يحق للفلسطينين ان يختاروا بطريقتهم عبر صناديق الاقتراع ممثلهم السياسي .

وتابع الشيخ" ان موقف القيادة واضح بهذا الخصوص رغم المعوقات والعراقيل ومن المتوقع ان اسرائيل تعرقل هذه العملية حيث لم تتلقى الحكومة اي رد اسرائيلي حتى هذه اللحظة ، موضحاً ان الحكومة الفلسطينية طلبت رسميا وفقاً للاتفاقيات الموقعه و ابلغت كل دول العالم انها ابلغت حكومة اسرائيل بالقرار للذهاب الى الانتخابات ، و ان القدس جوهر العمليه الانتخابية معنويا و سياسيا و وطنيا و اهمية مشاركة المقدسين بها مثلما حدث في الانتخابات السابقة عام ١٩٩٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ وفقاً للاتفاقيات ".