مصدر فلسطيني: توافق بين فتح وحماس على تشكيل قائمة انتخابية موحدة

رام الله /سما/

كشفت مصدر فلسطيني مطلع النقاب اليوم (الأربعاء)، عن توافق بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) على تشكيل قائمة انتخابية موحدة لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن اجتماعات ثنائية جرت بين وفدي فتح وحماس في القاهرة أفضت إلى تقدم وتوافق كبير لتشكيل قائمة موحدة.

وعقدت الاجتماعات بين فتح وحماس على هامش مباحثات للفصائل الفلسطينية بدأت الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال التوافق على آليات إجراء الانتخابات العامة.

وذكر المصدر أن فتح وحماس ستعقدان المزيد من الاجتماعات الثنائية بعد انتهاء مباحثات الفصائل لاستكمال التوافق على القائمة المشتركة وحصة كل طرف من المرشحين.

وأوضح المصدر أن حماس تشترط للمضي في الخطوة أن تضم القائمة الموحدة كتلا أخرى من باقي الفصائل حتى تكون مقنعة أكثر للجمهور الفلسطيني بوصفها قائمة وطنية موحدة.

وبحسب المصدر، فإن اتصالات ستجري مع قوى فلسطينية أخرى لضمها إلى القائمة أبرزها فصائل في منظمة التحرير سبق أن أعلنت استعدادها للمشاركة في قائمة موحدة مع فتح.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشيح للانتخابات التشريعية يوم السبت المقبل لمدة 12 يوما، مع ترجيحات بأن فتح وحماس لن تسجلان على الفور لكسب المزيد من الوقت لمباحثاتهما الثنائية.

ووقعت الفصائل الفلسطينية أمس على "ميثاق شرف" لاحترام نتائج الانتخابات المقبلة وضمان معايير النزاهة والشفافية والتعاون مع لجنة الانتخابات لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة واحترام دور الشرطة الفلسطينية في تأمين العملية الانتخابية بجميع مراحلها.

ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات رئاسية في 31 يوليو، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل.

وستكون هذه أول انتخابات عامة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة.