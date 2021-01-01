أيهما الأفضل لإسرائيل؟.. صراع بين السعودية والأردن من أجل الوصاية على المسجد الأقصى

القدس المحتلة /سما/

صحيفة "يسرائيل هيوم" - بقلم: نداف شراغاي



هناك حدثان لهما أهمية دينية وتاريخية كاد أن يكونا على مدار الـ 24 ساعة الماضية، يُشيران إلى وجود معركة بين الأردن والمملكة العربية السعودية من أجل الوصاية على المسجد الأقصى، وتم جر إسرائيل الآن إلى هذا الصراع رغمًا عنها.



كان ولي العهد الأردني الأمير حسين نجل الملك عبد الله، على وشك دخول أبواب الحرم المسجد الأقصى يوم الأربعاء الماضي، لتخليد الوضع الرسمي للأردن باعتباره الوصي على المسجد في العالم الإسلامي. لكن الزيارة ألغيت في اللحظة الأخيرة، على ما يبدو بسبب "الخلاف على الترتيبات الأمنية".



من وجهة نظر الأردنيين، كان رفع العلم العام هذا ضروريًا بشكل عاجل نظرًا للتقارير التي لم يتم دحضها، حيث انخرط ولي عهد آخر من الرياض في مفاوضات مع إسرائيل حول ما إذا كان بن سلمان سيجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. عندما يتعلق الأمر بالمحادثات مع السعوديين، فإن المسجد الأقصى هو أيضًا أولوية.



كقوة إسلامية تسيطر بالفعل على مكة والمدينة، أقدس موقعين في الإسلام، أبدت المملكة العربية السعودية اهتمامًا متزايدًا بالحصول على موطئ قدم كبير في المسجد الأقصى، ثالث أقدس المواقع الإسلامية.



تتطلع الرياض إلى خلق وضع جديد في الموقع وهي مستعدة لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات في القدس والموافقة على شكل من أشكال تطبيع العلاقات مع إسرائيل لتحقيق هذه الغاية.



في المقابل، تريد المملكة العربية السعودية دورًا كبيرًا إلى جانب إسرائيل في إدارة المسجد الأقصى بدلاً من الأردن أو إلى جانبه، من بين أمور أخرى تستعد الرياض لجني أرباح ضخمة من مثل هذه الخطوة. وستكتسب مكانة السلطة الدينية التي تسيطر على أقدس الأماكن في الإسلام، كما ستكفل هزيمة تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، التي يواصل بلا هوادة محاولاته لتحرير المسجد من إسرائيل.



الأردن من جانبه غاضب من فكرة إعطاء المملكة العربية السعودية دورًا في الموقع.



فقدت العائلة الهاشمية دورها كحارس للأماكن الإسلامية المقدسة في مكة والمدينة بعد الحرب العالمية الأولى. وكانت الوصاية الثانوية على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس بمثابة جائزة عزاء لها. كما تم حجز هذا الوضع للأردن في إطار علاقاته مع إسرائيل بعد حرب الأيام الستة عام 1967.



استمر الأردن في المشاركة بالإدارة الدينية للمسجد من خلال الوقف الأردني. حصل على اعتراف بمكانته العالية على المسجد من خلال إطار معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994 ومشاركتها النشطة في سلسلة من القضايا المتعلقة بالموقع، من تجديد الجدران والتدريبات المشتركة مع قوات الإنقاذ الإسرائيلية واستخدام حق النقض (الفيتو) على الخطط الإسرائيلية للمنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى، بما في ذلك استبدال جسر المغاربة وإزالة حطام البناء من "الحائط الصغير".



عندما أرسل الملك السعودي آنذاك، خالد، مبعوثين في الثمانينيات لمنح رئيس الوزراء مناحيم بيغن ثروة لتطوير شرق أوسط جديد مقابل تثبيت العلم السعودي على المسجد الأقصى، رد بيغن بطردهم. لقد تغيرت الأمور. نتنياهو ومسؤولوه يشاركون في محادثات حول إمكانية منح مكانة للسعودية على المسجد الأقصى. بدأ هذا عندما تم وضع الخطط لما يسمى "صفقة القرن" للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ويستمر حتى يومنا هذا.



أصبحت إسرائيل تلعب دور شرطي المرور على المسجد. وهي تحاول أحيانًا دون جدوى أن تبحث عن وضعها كملك ذات سيادة، بينما تنظم في الوقت نفسه المصالح المتعارضة لمختلف الشخصيات العربية والإسلامية.



بالنسبة للأردن الذي يوفر لنا حدودًا شرقية هادئة وعلاقات اقتصادية وأمنية ثنائية واسعة النطاق، فإن المسجد ليس مجرد رمز تاريخي ولكنه المرساة التي تضمن استقرار حكم المملكة. وهي القاعدة التي غالبًا ما تثور ضدها القوى الإسلامية الراديكالية. وهكذا تجد إسرائيل نفسها متداخلة على جانبي الانقسام، وتناور في الصراع الإسلامي بين الأردن والسعودية، وتعمل أحيانًا لإرضاء الأردنيين، وفي أوقات أخرى تتطلع إلى إرضاء السعوديين.



حتى يحين الوقت الذي يتطلب قرارًا آخر، وقد يكون ذلك اليوم قريبًا، لا يزال الأردن الشريك المفضل لإسرائيل في المسجد الأقصى. يبقى هذا هو الحال على الرغم من أن الأردن بحاجة إلى إسرائيل لا أقل وربما أكثر من حاجة إسرائيل للأردن.