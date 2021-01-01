أجويرو غاضب من لاعبي مانشستر سيتي.. فما السبب؟

وكالات / سما /

شعر سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، بانخفاض أهميته داخل النادي السماوي، وذلك بعد انتهاء مباراة فريقه ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، والتي شهدت تأهل كتيبة بيب جوارديولا لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك سيرجيو أجويرو في الربع ساعة الأخير، ولكن زملاءه تجاهلوه تماماً، ولم يكونوا يمررون له الكرات رغم تواجده في أماكن جيدة بالثلث الهجومي.

وبعد نهاية اللقاء، وبينما كان سيرجيو أجويرو ذاهباً لغرفة الملابس، التقطت عدسات الكاميرا حديثه مع مدرب الحراس، حيث قال له: “إنهم لا يمررون لي الكرة”.

ولمس سيرجيو أجويرو الكرة 3 مرات في الربع ساعة التي خاضها، بينما لم تصله أي تمريرة من زملائه، رغم أنه كان يجد لنفسه مساحات لاستلامها.

وهناك عدة لقطات طلب فيها أجويرو الكرة خلال ربع ساعة، ولكن بقية اللاعبين فضلوا حلول أخرى، فيما كانت تظهر علامات التذمر والغضب على المهاجم الأرجنتيني.