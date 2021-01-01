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قائمة المنتخب السعودي لمواجهة فلسطين

الأربعاء 17 مارس 2021 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائمة المنتخب السعودي لمواجهة فلسطين



وكالات / سما /

 

أعلن الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم (الأخضر) قائمة تضم 26 لاعبا للدخول في معسكر مغلق في الرياض استعدادا لملاقاة فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

واستدعى المدير الفني رينار 26 لاعبا وهم:  محمد العويس، أمين بخاري، زيد البواردي، عبدالله العويشير، سلطان الغنام، محمد البريك، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، عبدالله مادو، أحمد شراحيلي، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالإله المالكي، عبدالله عطيف، علي الأسمري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، فهد المولد، حسن العمري، محمد الكويكبي، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.

ويحتضن ملعب “مرسول بارك” بالرياض المباراة مع منتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة في الـ30 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعي الشهيد فيصل الحسيني انتهت بالتعادل السلبي.

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