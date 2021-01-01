  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يجرف أراضي غرب سلفيت

الأربعاء 17 مارس 2021 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجرف أراضي غرب سلفيت



سلفيت / سما /

جرفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددا من الدونمات من أراضي قرية بروقين غرب سلفيت، لصالح توسيع مستوطنة آرائيل الصناعية الواقعة شمال غرب سلفيت.

وأفاد رئيس مجلس قروي بروقين، مروان عبد الرحمن ، بأن عددا من الجرافات شرعت منذ صباح اليوم بتجريف مساحات واسعة من أراضي منطقة "الحرايق" القريبة من خربة قرقش الأثرية الواقعة شمال القرية لصالح إقامة مصنع جديد تابع لتجمع آرائيل الصناعي.

وتابع: أعلن الاحتلال قبل أكثر من عام الاستيلاء على 18 دونما من تلك المنطقة، لكنه حتى اليوم قام بتجريف أكثر من 60 دونما من أراضي المواطنين، وبات على مسافة قريبة من بيوت القرية.

#سلطات الاحتلال #سلفيت #بلدة بروقين #آرائيل #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس الحوار الوطني بين الفصائل

اسعار العملات مقابل الشيكل

شاهد: "سما الاخبارية" تنفرد بنشر برنامج جلسات الحوار الوطني المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة

الجهاد تكشف سبب عدم توقيعها على ميثاق الشرف.. سنذهب غدا للاجتماعات بهذه الرؤية

نص الوثيقة.. تفاصيل جلسة حوار القاهرة: الفصائل وقعت على ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات..

الحية يتحدث عن حوارات القاهرة والانتخابات: نفضل قائمة موحدة وجاهزون لكل الخيارات

وفاة شاب بعد يوم واحد من وفاة والدته بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة : 29 وفاة و2193 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2080 حالة تعافٍ

الرئيس يعتمد عائلات ضحايا تفجير المركب في بحر خانيونس ضمن أُسر الشهداء

قذفها البحر .. خروج جثة متحللة غرب ميناء رفح جنوب قطاع غزة (صورة مروعة)

موقع عبري: إسرائيل نقلت الليلة الماضية إلى السلطة 65 ألف جرعة تطعيم ضد الكورونا

هذا ما تخطط له حماس بشأن شكل مشاركتها في الانتخابات ..

اعلان سما رسائل