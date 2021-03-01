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صور| تايلاند.. فيل بري يتعرف على بيطري عالجه قبل 12 عاما

الأربعاء 17 مارس 2021 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور| تايلاند.. فيل بري يتعرف على بيطري عالجه قبل 12 عاما



وكالات / سما /

استطاع فيل بري بتايلاند التعرف على الطبيب البيطري الذي عالجه منذ 12 عاما، باتارابول مانيون، ومد خرطومه للمس يد البيطري خلال لم شمل غير متوقع وفقا لصحيفة "دايلي ميل".

وأفادت الصحيفة بأنه خلال جولة كان يقوم بها باتارابول مانيون، أشار البيطري إلى أنه تعرف على الصوت المميز للفيل، الذي واجهه قبل 12 عاما، وهو يدعى "Plai Thang"، وعند اقترابه من الفيل، مد خرطومه إلى يده.

تايلاند.. فيل بري يتعرف على بيطري عالجه قبل 12 عاما (صور)

وأكد مانيون أن الفيل تعرف عليه، وقال: "أتذكر الصوت بوضوح شديد.. ضوضاء Plai Thang فريدة جدا".

وأضاف: "كان Plai Thang عدوانيا جدا عندما التقينا لأول مرة، وكان جسده ضعيفا، ولم يستطع محاربة الأفيال الأخرى..استغرق الأمر وقتا طويلا حتى يتعافى لكننا علمنا أنه ذكي جدا، ويهتم بنفسه".

وتابع: "في الآونة الأخيرة، التقينا مرة أخرى..استطعنا تذكر بعضنا البعض ونحن نلقي التحية..لقد كانت لحظة خاصة جدا".

وأعرب باتارابول عن أمله بـ"تشجيع الجميع على تقدير العمل الذي يقوم به الناس مع الأفيال".

تايلاند.. فيل بري يتعرف على بيطري عالجه قبل 12 عاما (صور)

تجدر الإشارة إلى أنه في العام 2009، تم العثور على الفيل وهو يكافح عبر الغابات في رايونغ بشرق تايلاند، وكان يعاني من داء المثقبيات القاتل، وهي حالة طفيلية تعرف أيضا باسم مرض النوم، وأمراض أخرى، حيث تم نقل الحيوان الضعيف إلى منطقة منظمة صناعة الغابات في مقاطعة لامبانج لتتم معالجته من قبل موظفين من إدارة الحدائق الوطنية والحياة البرية والحفاظ على النباتات، إذ تم إطلاق سراحه بعد عدة أشهر إثر تعافيه.

تايلاند.. فيل بري يتعرف على بيطري عالجه قبل 12 عاما (صور)

 

تايلاند.. فيل بري يتعرف على بيطري عالجه قبل 12 عاما (صور)

والفيل هو الحيوان الرسمي لتايلاند، وهناك ما يقدر بنحو 3000-4000 من هذه الحيوانات التي تعيش في البلاد.

المصدر: "دايلي ميل"

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