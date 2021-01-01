الصداع في الأيام الأولى من رمضان وأسرع طرق التخلص منه

وكالات / سما /

يعتبر الصداع في الايام الاولى من رمضان من المشاكل التي يواجهها عدد كبير من الاشخاص مع الانتقال من مرحلة الحياة الاعتيادية الى مرحلة الصوم.

وهذا يمكن ان ينتج عن بعض الاسباب والعوامل والتغييرات التي تترافق مع بدء الصوم. ومن المهم التعرف عليها من اجل معرفة كيفية التخلص منها ومن تأثيرها.

وهكذا يمكن معرفة اسرع طرق تهدئة الصداع في الايام الاولى من رمضان. اسباب الصداع في رمضان ​يعاني الكثير من الاشخاص من الصداع في الايام الاولى من رمضان. ويرتبط هذا بأسباب مختلفة تتعلق بطبيعة هذا الشهر والعوامل المستجدة التي يفرضها والتغييرات التي تطرأ خلاله على الحياة عموماً وعلى النظام الغذائي خصوصاً.

- التغيير في مواعيد الوجبات، ففي هذه الحالة يتم تناول وجبتين اساسيتين هما الافطار والسحور في مواعيد تختلف عن تلك التي يتم خلالها تناول الوجبات اليومية الاساسية الثلاثة اي الفطور والغداء والعشاء مع الوجبات الخفيفة.

​ - يتبع هذا تغيير في مواعيد تناول بعض الادوية وخصوصاً تلك التي تساعد على تعديل مستوى ضغط الدم والسكر وهذا ما يؤثر على الحالة الصحية عموماً وان بشكل مؤقت.

- التوقف عن تناول القهوة ومشتقاتها او الشاي وخصوصاً في الفترة الصباحية بشكل مفاجئ.

- توقف بعض الاشخاص عن التدخين.

​ - تناول الاطعمة والمشروبات دفعة واحدة بعد الانقطاع عن ذلك لساعات طويلة خلال النهار.

- عدم النوم لعدد ساعات كافية والسهر حتى حلول موعد السحور. - عدم الخلود الى الراحة خلال ساعات النهار.

- عدم شرب كمية كافية من الماء خلال مواعيد الافطار والسحور وهو ما يؤدي الى الجفاف المسبب لألم الرأس، الحلول من اجل الحد من المعاناة من الصداع وخصوصاً في الايام الاولى من رمضان، من المهم، ابتداءً من هذا الشهر، ان يتم اتباع وتطبيق بعض النصائح التي يمكن ان تساعد على التخلص من هذه المشكلة.

1 الحرص على شرب الماء والسوائل الصحية بكمية كافية خلال وجبتي الافطار والسحور. ​

2 استشارة الطبيب الاختصاصي من اجل تحديد المواعيد المناسبة لتناول الادوية.

3 تقسيم وجبة الافطار الى وجبات صغيرة تفصل بين احداها والاخرى مدة لا تزيد على 10 دقائق. فهذا يحد من حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي يمكن ان تسبب الصداع.

4 تناول الطعام الصحي والمتوازن.

وفي هذه الحالة من المهم ان يحتوي على البروتينات والدهون الصحية وكمية كافية من الكربوهيدرات والسكر والنشويات.

5 عدم اهمال وجبة السحور. فهي ضرورية جداً لأنها تمد الجسم بالطاقة التي يحتاج اليها خلال ساعات الصوم الطويلة. ​

6 عدم التعرض المكثف لأشعة الشمس وعدم القيام بالنشاطات البدنية القاسية. ويمكن الاكتفاء مثلاً بالمشي لمدة 30 دقيقة يومياً في مكان مظلل ومنعش.

7 من المهم استشارة الطبيب من اجل معرفة الموعد المناسب لتناول المسكنات التي يمكن ان تضع حداً لألم الرأس.

8 التوقف التدريجي عن شرب القهوة والشاي والمشروبات الاخرى التي تحتوي على الكافيين قبل اسبوعين من بدء الصوم.

9 ومن اجل التخلص من صداع الايام الاولى من رمضان، من المهم الحرص على النوم لعدد ساعات كاف، والافضل في هذه الحالة الا تقل عن 7 ساعات يومياً، كذلك من المفيد الحصول على قسط من الراحة خلال النهار. فهذا يمنع اجهاد الجسم والمعاناة من اي الم وخصوصاً في منطقة الرأس.