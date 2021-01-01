الصين تبني أكبر تلسكوب انكساري في العالم في منطقة التبت

وكالات / سما /

يعمل العلماء الصينيون على إنشاء أكبر تلسكوب انكساري في العالم في منطقة التبت ذاتية الحكم لرصد النجوم والكواكب.

وقال وانغ جون جيه، نائب مدير الإدارة الإقليمية للعلوم والتكنولوجيا، إن بناء التلسكوب البصري، بفتحة طولها متر واحد، قد بدأ بالفعل في لاسا حاضرة منطقة التبت.

يُقال إن منطقة التبت، بارتفاعها العالي وسمائها الصافية، من أفضل المواقع في العالم لمراقبة الأجرام السماوية.

ويعد التلسكوب الانكساري أداة تستخدم مجموعة من العدسات لإنتاج صور لأجسام بعيدة في الفضاء لن تكون مرئية بالعين البشرية.

وأضاف وانغ أن العلماء سيستخدمون التلسكوب الانكساري لإجراء مسوحات للسماء، بما في ذلك مراقبة الكويكبات القريبة من الأرض.

بقيادة المراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، يتضمن مشروع التلسكوب أيضا تعميم العلوم الفلكية، حيث يمكن للعلماء استخدام الإنترنت لعرض الصور ومقاطع الفيديو والميزات التفاعلية من منظور فريد للتلسكوب الكبير.

وسيتم تركيب التلسكوب الانكساري البالغ طوله مترا واحدا على قبة فلكية مخطط لبنائها في المنطقة، حيث من المرجح أن يبدأ البناء فيها هذا العام لتكون أعلى مرصد فلكي في العالم عند انتهاء البناء، وفقا لما قاله وانغ.