العشرات يعتصمون في بيت لحم مطالبين الأونروا بتوفير اللقاحات للاجئين

رام الله / سما /

شارك العشرات، اليوم الأربعاء، في مخيم عايدة للاجئين شمال بيت لحم، في قفة احتجاجا على عدم توفير لقاح فيروس كورونا للاجئين الفلسطينيين من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الاونروا".

وطال المعتصمون، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتوفير اللقاح للاجئين، بصفتها الجهة المسؤولة عن توفير الحماية الانسانية للاجئين، والمسؤولة عن حياة وصحة اللاجىء في كل مناطق تواجده.

كما طالب المعتصمين وكالة الاونروا بالوقوف عند مسؤوليتها بتوفير كل ما يلزم من معدات ومستلزمات طبية وعلاجية، وأعداد خطط واضحة للتغلب على التبعات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لتفشي الوباء، وحالة الحجر، وانقطاع مصادر الدخل لفئات كثيرة من اللاجئين، بالإضافة إلى تهيئة عيادات ميدانية، وتخصيص موازنة خاصة للتدخل في المخيمات.