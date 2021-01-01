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وزيرة الصحة : 29 وفاة و2193 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2080 حالة تعافٍ

الأربعاء 17 مارس 2021 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 29 وفاة و2193 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2080 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 29 وفاة، و2193 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2080 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة في الضفة الغربية: "طولكرم 2، نابلس 5، الخليل 6، سلفيت 1، رام الله والبيرة 7، بيت لحم 4"، وتم تسجيل 4 وفيات في قطاع غزة.

وبينت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 106، طولكرم 194، نابلس 359، الخليل 390، سلفيت 70، ضواحي القدس 79، جنين 191، رام الله والبيرة 330، بيت لحم 137، طوباس 40، أريحا والأغوار 20"، قطاع غزة 277.

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 128، طولكرم 96، نابلس 331، الخليل 429، سلفيت 58، ضواحي القدس 117، جنين 70، رام الله والبيرة 413، بيت لحم 168، طوباس 24، أريحا والأغوار 41"، قطاع غزة 205.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 187 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 56 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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