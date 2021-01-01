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إطلاق اسم "القيادي الطيب عبد الرحيم" على الدوار الشرقي في عنبتا

الأربعاء 17 مارس 2021 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق اسم "القيادي الطيب عبد الرحيم" على الدوار الشرقي في عنبتا



رام الله / سما /

أطلق مجلس بلدي عنبتا، شرقيّ طولكرم، اليوم الأربعاء، اسم "القيادي الطيب عبد الرحيم" على الدوار الشرقي، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى على رحيل المناضل الوطني، أمين عام الرئاسة وعضو اللجنة المركزية السابق لحركة "فتح" الطيب عبد الرحيم، التي تصادف غداً الخميس.

وأوضح رئيس البلدية حمد الله حمد الله في بيان "أن قرار تسمية الدوار الشرقي للبلدة (المدخل الشرقي) باسم ابنهم وأخيهم المرحوم الطيب عبد الرحيم، وفاء وإخلاصاً له ولحياته التي كرسها في خدمة وطنه وبلده، التي استمرت أكثر من خمسين عاماً، أمضاها متنقلاً بين قواعد الثورة والمراكز الوطنية الحساسة والمهمة".

#الطيب عبد الرحيم #عنبتا

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