طالع .. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غد الخميس.

وأوضحت الهيئة أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة والسادسة من كشف رقم (2021/8).

ودعت الواردة اسماؤهم التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للتذكير رابط كشف (2021/8): اضغط هنا